Ricciai pronti a ripartire: «Subito i chioschi a Su Siccu» 

La riapertura della pesca dei ricci, dopo la sospensione della moratoria da parte del Consiglio regionale, fa discutere. Ora si attende solo la pubblicazione sul bollettino ufficiale che decreterà il via libera fino al 5 maggio in tutta la Sardegna per un massimo di quattro giorni alla settimana: dal mercoledì al sabato, dalle 7 alle 13.

Entusiasti ovviamente i ricciai cagliaritani. «Abbiamo accolto la decisione della regione con gioia e soddisfazione. Attendiamo con frenesia che venga pubblicata sulla gazzetta ufficiale», dice Gesuino Banchero, presidente dei pescatori subacquei di Cagliari.

Scelta invece criticata dal Gruppo d’intervento giuridico, associazione ecologista. «Siamo rimasti sconcertati, in realtà questa moratoria che doveva durare almeno tre anni non è mai partita - dice Stefano Deliperi -. Si tratta di una decisione legata a motivi elettorali visto che si avvicinano le elezioni regionali, questi sono contentini a categorie che in realtà hanno bisogno di un sostegno ben diverso. La moratoria significa avere i ricci anche per i prossimi anni per il proseguo della specie, altrimenti tra qualche anno non li ritroveremo più, saranno solo nei nostri ricordi». Critiche non condivise dai ricciai: «Due anni fa ho partecipato allo studio scientifico con un gruppo di ricercatori, i dati non sono ancora stati pubblicati, ma ci tengo a dire che i siti che abbiamo visitato sono in uno stato di ottima salute», spiega Banchero. La norma prevede la raccolta di 4 ceste al giorno se il pescatore è solo in barca, un totale di circa 2000 ricci. «È un mercato che coinvolge all’incirca 500 persone in tutta la Sardegna, senza contare i ristoratori. Si parla di un giro del valore di 6 milioni di euro, io credo sia una cifra esagerata, ma diciamo che per 5 mesi l’anno ci sono 500 buste paga», conclude Banchero che lancia una richiesta al Comune: «Bisogna muoversi per costruire i chioschi a Su Siccu, perché la stagione sta per partire».

RIPRODUZIONE RISERVATA