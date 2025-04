Ricci, una quaterna con un obiettivo: salvare il Carbonia 

Carbonia. Non poteva scegliersi un regalo di compleanno migliore: per festeggiare i suoi 27 anni ha rifilato quattro gol, tutti in una sola gara, al Calangianus. Si ricorderà di questo exploit sinché campa Nicolas Ezequiel Ricci, esterno alto di sinistra del Carbonia che domenica scorsa nello scontro salvezza (per i minerari) terminato 4-2 per i padroni di casa ha siglato tutte le marcature.

Dal Sudamerica

Argentino nato a Lanús, periferia di Buenos Aires, nonni originari di Cosenza e Catanzaro, è lui stesso quasi a non credere all’impresa compiuta: «Mai successo in vita mia, nemmeno nelle giovanili, ma credo nemmeno da pulcino, di fare quattro gol: sono ancora ubriaco di felicità, che crescerà appena potremmo dirci del tutto salvi».

Con la concomitanza infatti della vittoria di tutte le squadre impelagate nella lotta per evitare gli spareggi, al Carbonia resta il derby contro l’Iglesias e poi l’ultima gara allo Zoboli contro la Ferrini. Ma dopo il poker contro il Calangianus, Ricci è pronto a trascinare la squadra. Per ora, e non è poco, è capocannoniere in Eccellenza (in coabitazione con Nurchi del Monastir) a quota 14 gol.

Gli esordi

I primi calci al pallone li ha dati col Talleres de Escalada, con cui ha esordito nella Serie C argentina. Gli è anche capitato di giocare e allenarsi con campioni del calibro di German Denis, ex Napoli e Atalanta, e Martin Aguirre, ex River Plate. Poi, tre anni fa, il salto oltre oceano: «In Argentina non avevo sbocchi e sono approdato in Basilicata grazie anche alla realtà familiare che mi ha dato le origini». Da quel momento in poi solo categorie dilettantistiche o semi dilettantistiche sino all’approdo al Carbonia, dove è componente di una colonia argentina (annovera Broglia, Pavone, Moreno, Caffaro e Garcia) che, quanto a qualità, sfrutta l’onda lunga della Nazionale campione del mondo.

Ogni allenamento profuma di mate e di ispanità: «A Carbonia ho trovato la mia dimensione: non sono ipocrita ed è chiaro che se dovesse arrivare l’opportunità di calcare scenari più competitivi accetterei, ma al momento non c’è questa esigenza: l’unica sfida è quella rivolta alla salvezza, poi vedremo».

