Ricci, un piano di ripopolamento 

I ricci sono a rischio di estinzione e da Alghero, città della tradizionale sagra, è partito un piano di salvataggio per i bogamarì , un’iniziativa dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana, co-protagonista di un programma articolato che, se tutto andrà bene, potrà essere replicato su larga scala in molte zone dell’Isola. Il team è coordinato da Giulia Ceccherelli, dell’Università di Sassari, Nicola Fois, dell’Agris, Paolo Mossone, dell’Imc di Oristano e Alberto Ruiu, referente per i monitoraggi scientifici dell’Area marina protetta.

I ricercatori subacquei hanno già accompagnato in mare aperto i primi esemplari di ricci mignon, depositandoli sul fondale. Altri componenti dell’equipe si sono occupati di liberare i milioni di esemplari nati e cresciuti in vitro, ancora nella fase larvale, con lanci massivi nel golfo di Alghero. È la fase due del progetto pilota di ripopolamento.

Alghero è capofila e sta lavorando insieme all’Università di Sassari, Agris e Imc Oristano. È stata sottoscritta una convenzione con il ministero dell’Agricoltura e, dopo la preparazione del materiale in laboratorio, è arrivato il tempo di seminare la baia con i piccoli di paracentrotus lividus.

Il piano

I ricci sono a rischio di estinzione e da Alghero, città della tradizionale sagra, è partito un piano di salvataggio per i bogamarì , un’iniziativa dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana, co-protagonista di un programma articolato che, se tutto andrà bene, potrà essere replicato su larga scala in molte zone dell’Isola. Il team è coordinato da Giulia Ceccherelli, dell’Università di Sassari, Nicola Fois, dell’Agris, Paolo Mossone, dell’Imc di Oristano e Alberto Ruiu, referente per i monitoraggi scientifici dell’Area marina protetta.

A bordo di un motoscafo sono stati eseguite le prime “semine” nella baia diventata come una nursery per i piccoli ricci. A breve verrà coinvolta nel progetto anche la marineria locale.

Formazione

«I pescatori verranno formati per il rilascio delle larve in mare», conferma Alberto Ruiu. Un’attività importantissima che, nel giro di qualche anno, potrebbe restituire ai fondali la presenza imponente di ricci di mare, come non se ne vedono da anni. I dati dei monitoraggi eseguiti dal 2007 a oggi rivelano una riduzione della specie che va dal 65 al 100 per cento su tutti i siti campionati. La piccola marineria sarà chiamata a collaborare per il ripopolamento della specie a rischio, ma anche per le attività di monitoraggio. Le larve di pochi millimetri, prima di essere liberate in mare, sono state tenute in laboratorio tra i due e i sei mesi. Calcolando che il riccio cresce un centimetro all’anno, si può prevedere che tra cinque anni ci potranno essere esemplari in taglia per la commercializzazione.

L’Area marina non sta portando avanti un vero e proprio allevamento di ricci, semmai sta aiutando madre natura a preservare una specie minacciata. Ma è logico che il progetto, a lungo termine, finirà per dare una mano anche all’economia della città, a pescatori e ristoratori che sulla “polpa rossa” hanno creato un giro di affari di tutto rispetto. «Un programma ambizioso che tutela la specie, preserva l'ambiente e anche un’economia attorno alla quale sopravvivono decine di famiglie di pescatori», conclude Ruiu.

Entro il 2023 il progetto dovrebbe finire, ma ci sarebbe la possibilità di proseguire nel futuro, alla luce dei risultati che il team riuscirà a ottenere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata