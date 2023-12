Ricci, la pesca riparte nel caos 

Rabbia e disperazione, ma anche speranza tra i pescatori di ricci per il ritardo sull’avvio dell’attività, che sarebbe dovuta iniziare il 5 dicembre. Dopo 15 giorni la Regione sembra aver infatti raggiunto l’accordo sulle autorizzazioni e oggi il decreto potrebbe essere pubblicato sul Buras.

Speranza e rabbia

«Si è sbloccata la situazione, domani potremmo iniziare a pescare, salvo complicazioni. Oggi dovrebbe essere pubblicato il decreto ufficiale sul Buras che autorizza l’attività» - ha spiegato Gesuino Banchero, presidente pescatori subacquei di Cagliari. «Quindici giorni di ritardo ci ha penalizzato e ci penalizzerà in futuro, abbiamo perso i giorni di Natale ed è mancato il guadagno, è un grosso danno».

«Siamo sofferenti, festeggiare questo Natale per noi è un dolore perché di fatto non riusciamo a sostenere la famiglia. Il nostro è un urlo di disperazione, abbiamo bisogno della continuità lavorativa», dichiara Piero Argiolas.

Comune nel mirino

La protesta, ora, si estende al Comune per la mancanza dei mercatini di vendita dei ricci a Su Siccu, i tempi di realizzazione richiedono un altro mese. Secondo il nuovo bando, inoltre, non saranno previsti i tavolini all’aperto. «Qualche dirigente ha sperato in cuor suo che la pesca dei ricci non si facesse. Il mercatino del riccio è un’attrazione per cagliaritani e turisti. Ormai se ne riparlerà dopo l’Epifania, non penso che gli operai e il Comune si mettano a lavorare il 27 dicembre, questo è un ulteriore danno alla categoria» – sottolinea Banchero. «Quest’anno non daranno le concessioni per mettere nel suolo pubblico tavolini e sedie. Hanno dato concessioni a chiunque, anche in mezzo alla strada disturbando il traffico, non vedo perché a Su Siccu sussista il problema. Chiederemo un incontro con il sindaco, con l’assessore preposto e il dirigente che ha deciso di non concederci lo spazio per i tavolini».

Intanto il Comune fa sapere che è pronta la fase di progettazione dei mercatini dei ricci: «Stiamo incaricando un’impresa per la pulizia dell’aria che si occuperà anche degli allacci fognari» – ha dichiarato l’assessora ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda. «Appena arriveranno le autorizzazioni e le nuove casette (quelle dello scorso anno non erano più utilizzabili) procederemo, i tempi hanno una durata che va dai 20 giorni a un mese di lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA