Ricci, i sub tornano in mare 

Ora l’attesa è per la pubblicazione sul Buras regionale della disposizione che dà il via libera alla ripresa dell’attività. «Senza non è possibile immergersi anche se pare che qualche pescatore abbia chiesto informalmente alla Capitaneria ricevendo notizie confortanti. Comunque sia non è qualche giorno di lavoro perso a condizionarci davanti allo spettro dell’inattività triennale», avverte Michele Puddu, raccoglitore e titolare di uno delle postazioni di Su Siccu.

Qualcuno non ha perso tempo e già ieri mattina, alle prime luci dell’alba, si è immerso per guadagnarsi la sua parte di prodotto, i millecinquecento esemplari giornalieri che potrà immettere sul mercato e guadagnare i primi soldi della nuova stagione di pesca dei ricci. Altri, la maggior parte dei 189 subacquei professionali autorizzati, stanno accelerando per mettersi in regola con le capitanerie, le visite mediche e le attrezzature così da poter tornare in mare senza rischiare pesanti sanzioni. Da ieri il fermo biologico triennale imposto a suo tempo dalla Regione per preservare la risorsa in difficoltà, è soltanto un ricordo. Un progetto già morto prima di nascere. «Un pasticcio», dicono i pescatori che l’altro pomeriggio e fino a sera hanno inscenato una dura protesta davanti al Consiglio regionale, decisi a resistere fino a quando non venisse rivisto, con l’approvazione di un emendamento alla legge Omnibus, il decreto del fermo. Così è stato. L’assemblea ha approvato l’emendamento rimangiandosi, di fatto, le sue stesse scelte.

L’organizzazione

Accolte le proposte del Consorzio dei pescatori che raduna operatori di Cagliari, Oristano-Cabras, Alghero. Intanto saranno sensibilmente ridotte le giornate lavorative. «Pescheremo soltanto quattro giorni alla settimana, dal mercoledì al sabato, così da ridurre lo sforzo di pesca e tutelare la popolazione dei ricci. Inoltre – spiega il presidente del Consorzio e decano dei raccoglitori professionali, Gesuino Banchero – ogni operatore potrà portare in superficie un massimo di millecinquecento esemplari».

La cittadella

È anche questo una dei problemi da risolvere e in fretta perché la ripresa della pesca possa anche avere uno punto strategico per la commercializzazione. La “cittadella dei ricci di mare” che durante la stagione di pesca viene allestita dal Comune nella pineta di Bonaria è stata di fatto, per almeno un decennio, un vero punto di riferimento per i buongustai cagliaritani. «Abbiamo già avuto interlocuzioni con il Comune, speriamo si faccia in fretta per la sua apertura», si augura Puddu.

Il recente passato

Resta dunque indietro la polemica sulla riconversione degli operatori durante il fermo. Non più pescatori di ricci ma raccoglitori di plastica. «L’idea non ci aveva certo soddisfatti, poi sono saltati fuori i problemi dei ristori, tra l’altro mai ricevuti, e il progetto si è chiuso con il grande pasticcio», commenta Gesuino Banchero. La correzione in corso d’opera sta però scatenando le prime reazioni. «Un’autentica vergogna», l’ha definita Stefano Deliperi del Gruppo di Intervento giuridico che invita oggi i cagliaritani e in generale i sardi a non consumare i ricci di mare per salvaguardare la risorsa in difficoltà.

