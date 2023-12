Ricci di mare, via libera alla pesca 

Dopo due anni di stop (avrebbero dovuto essere tre) la pesca dei ricci può riprendere. Il via libera arriva un po’ a sorpresa – e senza un dibattito – dal Consiglio regionale, con un emendamento alla “manovrina” in discussione ieri in aula. «È autorizzata la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, nel limite massimo di quattro giornate lavorative settimanali», dice il documento approvato dai consiglieri, primo firmatario Nanni Lancioni (Psd’Az), sostenuto anche da esponenti di FdI, Forza Italia e Grande centro.

I tempi

Per quanto si potranno pescare e da quando? Inizialmente l’emendamento prevedeva una partenza dal 5 dicembre, ma poi l’assessora all’Agricoltura Valeria Satta ha proposto di autorizzare le attività dalla pubblicazione della legge sul Buras. Un passaggio che dovrebbe richiedere qualche giorno di tempo. Il testo approvato dai consiglieri regionali concede la ripresa della raccolta fino al 5 maggio 2024.

«Si viene così incontro alle esigenze dei nostri pescatori che si ritrovavano inevitabilmente penalizzati dal fermo pesca attuale», sottolinea Lancioni, «il provvedimento consentirà agli operatori ittici» di riprendere un attività, «che si coniugherà inevitabilmente con l’esigenza di salvaguardia dell’eco-sistema marino».

E proprio per evitare l’estinzione dei ricci, due anni fa il Consiglio regionale aveva approvato uno stop triennale della pesca. «Nessuna abolizione della moratoria, ma uno slittamento» assicura uno dei proponenti, Fausto Piga (FdI).

Le regole

Chi è autorizzato? La raccolta è consentita ai pescatori professionisti ed è vietato l’uso di attrezzi e mezzi meccanici. La taglia minima di cattura è di 50 millimetri esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore deve essere rigettato in mare. Ogni pescatore, se accompagnato da un assistente a bordo dell’imbarcazione, può raccogliere ogni giorno quattro ceste, che equivalgono a «circa 2000 esemplari». La quantità è dimezzata se il pescatore non è accompagnato da un assistente.

L’emendamento approvato ieri prevede anche che «con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituito un tavolo tecnico per disciplinare le modalità di attuazione e regolamentazione della pesca del riccio».

Nel frattempo gli studiosi del Centro Marino Internazionale di Torregrande hanno messo a punto un programma che prevede la produzione artificiale dei ricci, che si completerà con un primo tentativo di ripopolamento nelle acque di Alghero.

