Ricci di mare, allevamento in vasche 

Sempre meno esemplari di ricci di mare popolano i fondali della Sardegna, il rischio estinzione è da tempo uno dei principali campanelli di allarme degli esperti. La causa principale è stata la pesca eccessiva nei decenni scorsi che ha portato alla scarsa riproduzione.

Gli studiosi del Centro Marino Internazionale di Torregrande non hanno mai interrotto la ricerca e hanno messo a punto un programma: al centro del piano la produzione artificiale dei ricci, che si completa con un primo tentativo di ripopolamento nelle acque di Alghero.

L’Imc

Quello del biologo marino di Cabras Gianni Brundu, 42 anni, è uno dei primi studi sul ripopolamento dei ricci di mare: «Esistono pochissimi progetti relativi a questa specie prelibata, che finisce sulle nostre tavole - commenta il ricercatore della Fondazione Imc - si tratta di un piano dell’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana di Alghero, che coinvolge noi, le università di Sassari e Cagliari e Agris. L’obiettivo principale di questa ricerca è quello di valutare un’azione di ripopolamento del riccio di mare che vada a supporto delle politiche di gestione della risorsa riccio e della pesca».

Le vasche

Piccoli, piccolissimi, alcuni quasi impercettibili a occhio nudo, milioni di ricci vengono allevati in tre grandi vasche all’interno del centro di ricerca internazionale di Torregrande. «Entro giugno torneremo al largo di Alghero per liberare gli ultimi 30 mila esemplari che arrivano fino al centimetro di diametro - prosegue il ricercatore Brundu- da febbraio, mese in cui comincia la riproduzione, abbiamo rilasciato qualche milione di organismi di tre settimane. Altri 60 mila ricci piccoli già rilasciati misuravano tra 1 e 3 millimetri di diametro».

Zona Sic

L’area individuata dagli esperti al largo di Alghero è una zona marina protetta di importanza comunitaria (Sic) e i piccoli ricci hanno ripopolato fondali rocciosi molto bassi a circa 5 metri di profondità. «Nei prossimi mesi effettueremo dei controlli - conclude Brundu - dovremo verificare se il rilascio abbia prodotto dei benefici sulle popolazioni naturali, perché evidenziamo che questa è un’area in cui oggi si contano al massimo dieci esemplari».

Il centro di eccellenza Imc opera anche al servizio del territorio e questo progetto ne è un grande esempio: «Collaboriamo con tutte le aziende che operano nell’ambito dell’acquacoltura - spiega il direttore della Fondazione Imc Paolo Mossone - il centro di ricerca è molto importante per la Sardegna, sia in termini ambientali, sociali che economici».

