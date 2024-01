Ricchi e Poveri di Sardegna Angela: «Ehi, Biondo! Ormai sono isolana anch’io»  

Effetto sorpresa, anzi, doppia sorpresa: i Ricchi e Poveri tornano a Sanremo e la leggenda si rinnova. Sì, perché se il loro brano, “Ma non tutta la vita”, sa di nuovo, e nella serata dei duetti si celebrerà la storia sulle note del loro più grande successo, “Sarà perché ti amo”, insieme a Paola e Chiara. Una tredicesima partecipazione al Festival, che arriva a 4 anni dalla reunion del quartetto sul palco dell’Ariston come super ospiti e a uno e mezzo dalla scomparsa di Franco Gatti - «un fratello, ci manca tantissimo» - e che, oltre a un tormentone, al quale, pare, sia impossibile resistere, porterà sul palco anche una bella fetta di Sardegna, quella di Angelo Sotgiu, il Biondo di Trinità d’Agultu, terra natale a cui, oggi, è più legato che mai. «Giriamo il mondo, ma il mio punto di partenza è sempre la Sardegna», ci ha raccontato. «Sono nato lì e mi hanno portato via quando ero piccolo, ma quel legame è rimasto fortissimo. Ci torno tutte le estati, perché è casa, ho i parenti, gli amici, il mio mare… vabbè, lo condivido qualche volta anche con Angela». «Esatto, lo condividi! Dopo tanti anni, mi sento un po’ sarda anch’io», ha aggiunto la Brunetta.

Carpe diem

A Sanremo tornano con un brano freschissimo, scritto da Edwyn Clark Roberts, Cheope e Stefano Marletta e arrangiato da Merk&Kremont con Edwyn Roberts; un inno al cogliere le occasioni che la vita ti presenta, perché, indietro, loro lo sanno bene, non si torna. «Appena lo abbiamo sentito abbiamo detto “sì”, perché è adatto a noi, nelle parole e nella musica», ha spiegato Angela, con l’energia che da sempre la contraddistingue e che di sicuro non mancherà nelle 5 serate all’Ariston. «Ci vogliamo divertire», ha detto Angelo. «Andrà bene, non andrà bene, non lo so, ma ci divertiremo con il pubblico e questo è quello che ci piace». È dal ’67 che lo fanno, tra occasioni perse e altre colte al volo: «Il nostro primo vero carpe diem fu l’incontro con De André, che ci portò in una casa discografica di Milano. Non andò bene, ma è stata la nostra decisione migliore, perché abbiamo capito che avevamo le qualità e Fabrizio ci ha dato la forza per non smettere e andare avanti. I rimpianti per cose che non abbiamo portato a termine, poi, ce li abbiamo tutti, ecco perché diciamo: “Ma non tutta la vita”. Se vuoi fare qualcosa fallo adesso, subito!».

Che confusione!

Che poi la vita, a volte, ti sorprende in modi inattesi. Chi lo avrebbe detto, infatti, che gli artisti con più streaming (5,7 milioni di ascoltatori mensili) tra quelli in gara a Sanremo 2024 sarebbero stati proprio loro? E, invece, sì! “Sarà perché ti amo”, successo internazionale, con cui nell’81 si classificarono quinti al Festival (la vittoria arriverà nell’85 con “Se m’innamoro”), sta andando fortissimo ed è arrivata a quota 186 milioni di streaming. E allora perché non festeggiare, con quel «Che confusione!», che apre “Ma non tutta la vita” e con la cover del pezzo nella serata di venerdì, quella dei duetti, che li vedrà sul palco insieme a Paola e Chiara? «Il più bel ricordo sanremese per noi è quello di “Sarà perché ti amo”. Quando abbiamo visto la gente che si alzava e batteva le mani è stato il massimo. Oggi questa canzone è ritornata come se l’avessimo incisa ieri e invece sono 43 anni! Paola e Chiara sono delle icone della musica italiana e non solo, cantare questo successo con loro sarà molto divertente», hanno commentato Angelo ed Angela, pronti a ripartire, dopo il Festival, con il tour internazionale. «È la passione che ci spinge. Viaggiare stanca, ma quando saliamo sul palco, davanti al nostro pubblico, ci trasformiamo».

