Riccardo Uda stravince «Grazie Macomer, sarò sindaco di tutti» 

Il trend elettorale appare subito chiaro. In tutte le 11 sezioni divise tra le scuole di Sertinu, Santa Maria, via Ariosto e Pranu ‘e Lampadas il nome che più ricorre è il suo. Uda, 56 anni, un mandato da sindaco nel 2008-2013, più volte consigliere comunale, è da subito in testa con la sua “Macomer civica”. «Oltre il 50 per cento degli elettori ha premiato la mia squadra e la serietà, mia e di tutta la lista», dice. «Sinceramente mi aspettavo un buon risultato, anche se non di queste dimensioni: è un dato eclatante. Perciò ringrazio tutta la comunità, anche chi non ci ha votato. Sarò il sindaco di tutti». La prima esperienza 15 anni fa, eletto con il 63 per cento. «Allora c’erano due liste, ora tre, è stato più faticoso. Prima c’erano equilibri politici, questa volta ha vinto il voto libero. È una bella sensazione».

Macomer «Sono il sindaco di tutti i macomeresi». Sono le 17.17 quando Riccardo Uda supera prudenza e scaramanzia. Abbraccia la moglie Franca, raccoglie una pioggia di congratulazioni e inizia a pensare al primo brindisi nel suo ufficio di avvocato dove segue lo spoglio elettorale che lo consacra vincitore con numeri clamorosi: 3123 voti, ovvero il 55,02 per cento. Doppia gli avversari: Rossana Ledda, vicesindaca uscente, ferma a 1492 col 26 per cento, e Luca Pirisi a 1061 (18,6).

Inviata

Festa e programma

Da dove partire? «Dare decoro alla città, far diventare giardini le aree verdi». Ha anche un progetto più ambizioso: «Rilanceremo l’istituzione della Zes, la zona economica speciale, e faremo un interporto per la logistica di tutta la Sardegna sfruttando la centralità geografica di Macomer e la rete ferroviaria che ci collega a tutta l’Isola: Tossilo ha tutte le infrastrutture. Puntiamo così a creare posti di lavoro stabili. Vogliamo anche invogliare a vivere a Macomer puntando sull’edilizia agevolata di Area: due terzi degli 800 militari che lavorano qui arrivano da fuori». La voglia di festa diventa dilagante quando Uda lascia il suo ufficio e raggiunge seggi e sede elettorale. Qui arriva anche uno degli sconfitti: Luca Pirisi porta i suoi auguri e incassa l’applauso dei fans del neo sindaco.

Gli sconfitti

«Non siamo maggioranza ma rappresentiamo un blocco sociale intergenerazionale», commenta Pirisi, 36 anni, un lavoro da consulente, esordiente con la lista “Macomer 2030” ma figlio d’arte: il padre ex consigliere regionale, lo zio ex sindaco. Ammette la delusione, anche se rivendica un risultato. «La nostra presenza ha fatto da cuscinetto tra blocchi che si contrappongono da tempo in una città intossicata da conflitti politici. Abbiamo portato una novità e da qui ripartiamo», sottolinea richiamando l’obiettivo che gli sta più a cuore: «Affrontare lo spopolamento e l’invecchiamento e dare prospettive alle nuove generazioni».

La delusione più forte si coglie nell’entourage di Rossana Ledda che in lista ha il sindaco uscente Antonio Succu. «Il popolo è sovrano. I macomeresi hanno scelto un altro sindaco, a lui e alla sua squadra faccio i migliori auguri», dice lei, 56 anni, imprenditrice alla guida della lista civica “Rossana sindaca”. Puntava sulla continuità con l’amministrazione uscente che da vicesindaca ha retto anche nella fase più difficile, segnata dalla bufera giudiziaria che ha coinvolto Succu. «Per la prima volta dopo dieci anni mi ritroverò a lavorare in minoranza, sempre per il bene della mia comunità», dice amara.

Nuova Giunta

Quando lo spoglio finisce il neo sindaco, tra sorrisi, abbracci e brindisi, annuncia il primo impegno: «Tutti gli eletti svolgeranno il ruolo di amministratori, in Giunta ci sarà una rotazione a metà mandato. Chi farà il presidente di Commissione diventerà assessore e viceversa».

