Riccardo Sulis vince il palio di San Cosimo 

Davanti a oltre mille spettatori, il fantino di Isili Riccardo Sulis ha vinto il trofeo ippico San Cosimo che domenica ha avuto come teatro il galoppatoio di Lanusei. la vittoria nel Palio Anglo Arabo è arrivata in sella ad Azoto da Clodia della scuderia Green Pass di Villanovatulo. Sul secondo gradino del podio Francesco Pira su Disizosa (scuderia Giovanni Luigi Rubanu di Orgosolo), terzo classificato Giovanni Sotgia (Scuderia Renzo Puveddu, di Carbonia; quarto classificato Pasquale Salis con Flora Riu (scuderia Antonio Siri di Burgos). Si sono divisi un montepremi che ammontava a 8000 euro.

Tra i sardi migliorati il successo è andato a Mattia Busia di Fonni su Campidanesa, che ha preceduto Mattia Deriu su Albironi, Luca Mulas in sella a Sandokan e Mauro Ligas, tutti di Lanusei. Per loro il montepremi ammontava a 1500 euro.

Soddisfazione per il successo della manifestazione da parte dell’Associazione ippica lanuseina e del suo presidente Giancarlo Ligas. La qualità dei cavalli e dei cavalieri ha premiato. «Eravamo alla edizione numero 33 della corsa, rinnoviamo una bella tradizione che si era interrotta soltanto ai tempi del Covid». Gli organizzatori cercheranno di ripetersi e migliorarsi l’anno venturo.

