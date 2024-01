Riccardo Scamarcio e Al Pacino per il ritorno del Pirata 

Johnny Depp al lavoro sul “suo” Modigliani: le prime foto dal set di “Modi” con Riccardo Scamarcio e Al Pacino, le cui riprese si sono appena concluse, sono state distribuite dalla produzione e mostrano l’attore immerso nel ruolo di regista per la prima volta in oltre quattro decenni.

Il film, in cui Pacino ha la parte del collezionista francese Maurice Gangnat, è il primo per Depp dai tempi di “The Brave” del 1997 in cui Johnny recitò insieme a Marlon Brando. È anche il primo importante progetto cinematografico che coinvolge l'attore dopo la battaglia legale del 2022 con l'ex moglie Amber Heard se si eccettua la piccola parte in Jeanne du Barry che aprì tra le polemiche lo scorso Festival di Cannes.

“Modi”, girato a Budapest fatta eccezione per le scene di Pacino filmate negli Usa, racconta 48 caotiche ore nella vita dell'artista livornese Amedeo Modigliani durante la prima guerra mondiale. Inseguito dalla polizia attraverso le strade e i bar di Parigi, nel 1916 Modigliani «non desiderava altro che porre fine alla sua carriera e lasciare la città, ma gli amici lo dissuasero e il caos raggiunse il suo apice quando Modi si trovò davanti un collezionista che gli cambiò la vita», si legge nelle note di accompagnamento alle foto.

Nel cast del biopic, basato su un'opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per il grande schermo da Jerzy e Mary Kromolowsk, recitano Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri e Sally Phillips, mentre il vincitore del Cesar Pierre Niney, inizialmente coinvolto, ha lasciato per conflitti con altri impegni il ruolo del pittore Maurice Utrillo. Il film è finanziato dalla società di produzione europea di Depp,.

La genesi del film è complicata. Già negli anni ‘70 Al Pacino aveva avuto l'idea di fare un film su Modigliani. La prima sceneggiatura fu data a Francis Ford Coppola nel 1979 con Bernardo Bertolucci e Martin Scorsese come possibili ripieghi. Dopo il no di Coppola, Pacino andò così da Scorsese che rimase ben impressionato, ma trovò difficoltà a mettere insieme i fondi. Oggi Depp ha fatto l’impossibile.

