Riccardo Milani a Cagliari «Ecco perché la Sardegna va custodita con amore» 

Restituire, attraverso il cinema, un racconto onesto delle comunità e dei territori, alle prese con conflitti e lacerazioni, ma anche ricche di energie inespresse. Con “La vita va così”, il regista Riccardo Milani prende spunto dalla storia di Ovidio Marras, scomparso l’anno scorso a 93 anni. Era l’uomo che difese i suoi terreni da chi voleva costruire un resort in riva al mare a Capo Malfatano.

Le riprese

Da alcuni giorni sono iniziate in città le riprese del film – prodotto da Wildside e Our Films insieme a PiperFilm e Medusa Film e distribuito al cinema da Medusa Film in Italia e da PiperFilm all’estero – che vede nel cast anche Virginia Raffaele (una familiare del protagonista), Diego Abatantuono (l’imprenditore) e Aldo Baglio (l’elemento di contatto tra protagonista e imprenditore), oltre a un cast di attori isolani con Geppi Cucciari, Jacopo Cullin, Gabriele Cossu e Massimiliano Medda, e numerose comparse locali.

«Una via etica»

La difesa del territorio e il bisogno (e diritto) al lavoro si intrecciano così in un equilibrio difficile da trovare. Il regista romano sceglie un viaggio narrativo che, senza rinunciare all'uso dell'ironia, va oltre il semplice racconto cinematografico. La vicenda di Ovidio Marras è più di una storia individuale: diventa la fotografia di un mondo più ampio e radicato. «Ho sentito tante storie di persone che hanno difeso la propria casa e il territorio in Sardegna», spiega Milani, sottolineando come gli espropri, avvenuti in tutto il Paese, abbiano lasciato un segno profondo nella memoria collettiva. Lo sguardo si allarga e abbraccia il dibattito che attraversa lo Stivale e le isole: come conciliare il diritto al lavoro con il rispetto per l’ambiente? «La difficoltà sta proprio nel trovare una via di mezzo etica, in cui le due istanze possano coesistere», afferma Milani, esponendo una realtà fatta di conflitti quotidiani e lacerazioni sociali, ma anche di profondi e ancestrali legami con la terra, che in Sardegna sono più vivi che altrove.

Il pastore

Per dare autenticità alla storia, Milani ha scelto – anche stavolta – un cast di attori noti ma anche perfetti sconosciuti, puntando sulla forza della realtà e della fisicità. Un esempio è Ignazio Mulas, 84 anni, un attore non professionista che nella vita fa il pastore e interpreta il personaggio ispirato a Ovidio Marras. «Rappresentano una forza narrativa, e Ignazio ne è la dimostrazione. Ama il suo mestiere, ha la sua etica e la capacità di interfacciarsi con la macchina da presa senza filtri, senza avere una formazione attoriale». Anche gli attori sardi non sono marginali: rappresentano, anzi, un patrimonio di «persone straordinarie ed emozionanti».

Storie universali

Questa scelta permette di radicare il cinema nel territorio, restituendo un’immagine il più possibile autentica, senza scivolare negli stereotipi, che per il regista sono nel DNA di una terra. Racconta ancora: «Ho cercato sempre di trattare con rispetto i territori in cui ho girato film. Sono luoghi che conosco bene. Se parlo della Sardegna, la considero uno dei posti della mia vita: le devo tanto, anche per la mia crescita e il mio apprendimento. Ha subìto molto, ma è rimasta capace di accogliere e preservare la propria identità». Senza chiudersi, perché le storie della Sardegna hanno un valore universale: «Questa ricchezza culturale e sociale va portata sullo schermo e diffusa». Quando si parla di sociale, bisogna chiedersi in che modo un film possa smuovere le coscienze: «Il cinema non risolve, ma pone l’attenzione», spiega Milani, evidenziando come, attraverso un racconto semplice e popolare, magari con l’uso dell'ironia e della leggerezza, si possano affrontare temi drammatici come lo spopolamento, la chiusura delle scuole e l’inverno demografico. Uno scenario che il regista osserva con amarezza: «Vedo comunità che si lacerano, incapaci di trovare un punto d’incontro. Troppo spesso si finisce per essere gli uni contro gli altri secondo una tecnica pianificata, quando invece le comunità hanno bisogno di ricompattarsi su ciò che è utile e anzi possono dare un segnale forte». Forse c’è un’altra vita possibile per i territori e per le persone: pensare alle comunità oggi come avamposti di resistenza umana e culturale. E allora Milani, che racconta queste comunità attraverso storie ispirate dalla realtà, con il loro percorso di immaginazione, ci invita a guardare oltre, a scoprire la bellezza anche nella sofferenza di chi lotta per le proprie radici, offrendo così uno specchio fedele delle contraddizioni e delle speranze di una società in continua evoluzione.

