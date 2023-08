Riccardo Lai: «Pierfrancesco Favino, il mio Comandante» 

Nel cast di “Comandante”, film di Edoardo de Angelis con Pierfrancesco Favino che aprirà domani in anteprima mondiale l’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, anche l'attore villacidrese Riccardo Lai, 36 anni. Lai parte dal teatro, iniziando appena maggiorenne a frequentare corsi di recitazione.

Come è stato lavorare per un progetto importante come “Comandante”?

«Elettrizzante. Il sottomarino è stato ricostruito da zero, sulla base di dati storici. A Taranto abbiamo fatto una preparazione militare prima delle riprese: Edoardo ha saputo creare un gruppo coeso, come fossimo un vero equipaggio. Ci incontriamo ancora con gli altri ragazzi. Il primo incontro con Favino è stato emozionante. Alla prima lettura del copione non smettevo di sgranare gli occhi, già lo recitava. A livello umano è straordinario come cerchi di metterti sempre a tuo agio».

Quando ha capito che la recitazione sarebbe diventata la sua strada?

«A Villacidro l'insegnante di greco ci spingeva a frequentare i corsi di teatro del liceo per recuperare le insufficienze. È scattato qualcosa: così a Cagliari ho seguito un corso biennale di Francesco Origo. Mi sono diplomato alla Scuola Teatro Arsenale di Milano nel 2015, poi ho frequentato la Shakespeare School di Torino, dove ho conosciuto Cristina Pezzoli: insieme a Origo è stata fondamentale nella mia formazione. A Torino ho fondato con altri attori la compagnia teatrale Crack24».

Il cinema quando arriva?

«Nel 2020 ho recitato nel film di Matteo Fresi “Il muto di Gallura”, nel 2022 in “Amanda” di Carolina Cavalli. Nel 2021 entro nell'agenzia Agave di Federico Grippo. È stata una scommessa per entrambi: la sua scuderia di attori muoveva i primi passi. Grazie a lui ho recitato in “Gli Immortali” di Ciccone e “La coda del diavolo” di De Feudis. A settembre torno sul set».

Nuovi progetti teatrali?

«A ottobre vado in scena con lo spettacolo “Petricore”, con Michela Sale Musio, regia di Tiziana Troja. Mi piacerebbe moltissimo portare in Sardegna il mio spettacolo “Nitropolaroid”, che ha esordito lo scorso ottobre».

