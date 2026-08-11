Riccardo Delussu sindaco-dirigente: guiderà l’Area economico finanziaria 

Il sindaco Riccardo Delussu guiderà l’Area economico-finanziaria del Comune di Goni fino al 30 settembre. La nomina è stata formalizzata dallo stesso primo cittadino con un decreto il 7 agosto, iniziativa utile (si spiega) a garantire la continuità di un settore essenziale per l’attività dell’ente. Delussu aveva già ricevuto l’incarico dal primo luglio e il nuovo provvedimento ne prolunga la durata.

Il compito non prevede retribuzione di posizione né indennità aggiuntive. La possibilità è prevista per i Comuni con meno di cinquemila abitanti, che possono affidare ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità di uffici e servizi.

Per Goni si tratta di una soluzione interna, scelta per assicurare il normale funzionamento degli uffici e contenere la spesa. L’incarico resterà valido fino alla fine di settembre, salvo nuove decisioni dell'amministrazione, senza costi aggiuntivi per l’ente. (s. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA