Riccardo Aramu bomber senza età  «Col Real puntiamo alla finale»  

Un infortunio muscolare lo tiene momentaneamente ai box ma Riccardo Aramu, 64enne attaccante del Real Cagliari, non molla. Anzi, rilancia: «A quest’età ci si fa male molto facilmente, anche perché a volte il gioco si fa duro. Sto recuperando e in primavera sono pronto a rientrare in campo per dare una mano ai miei compagni, per giocarci gli spareggi». Vari acciacchi hanno condizionato la sua stagione, nella quale però ha contribuito anche con due reti a portare il suo Real, allenato da Bruno Matzeu, ai piani altissimi del girone A dell’Over 55.

Tripletta memorabile

Dopo una bella carriera calcistica negli anni ’80 spesa prevalentemente con la maglia dello storico Atletico Sirio, dal 2008 veste i colori del Real Cagliari che ha fondato con un gruppo di amici storici, tra cui Sandro Masella e Renato Sanna, il portiere che ha dato il nome alla squadra. Proprio nell’anno del suo debutto il Real centrò la finale (poi persa contro i Drughi) e in semifinale, contro gli Amatori Rossoblù, Aramu mise a segno una tripletta nel 4-3 finale violando la porta difesa da Renato Copparoni. «Fu una bella soddisfazione segnare a un portiere capace di parare un rigore a Maradona», sorride la punta cagliaritana, il cui obiettivo è arrivare fino in fondo in questa stagione.

Testa al campionato

«Puntiamo alla finale, la Masnata Chimici sta facendo un campionato a sé e anche la Cooper Band è una bella squadra, ma ci siamo anche noi. Non siamo partiti benissimo, ma dopo la scoppola subita con gli Ingegneri per 5-1 ci siamo ricompattati e siamo riusciti a ottenere un filotto di risultati positivi. Dobbiamo continuare così».