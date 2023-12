Ricavi in ascesa per dieci startup 

Sono del settore “Mobilità e smart cities” e hanno registrato un aumento di fatturato del 171% in soli tre mesi. Sono le dieci start-up (nuove imprese) del “Bravo innovation hub”: è il programma del ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia dedicato alle imprese più innovative, realizzato nell’ambito di un Piano operativo nazionale. Cagliari ha ospitato la terza edizione, dopo i successi dei programmi “+Turismo +Cultura” e “Agrifood”.

La rassegna

Al “Demo day”, organizzato nell’ex Manifattura del capoluogo, hanno partecipato dieci start-up selezionate nell’ambito del tema di quest’anno, che hanno ottenuto un contributo di ventimila euro. Hanno partecipato a un programma intensivo di accelerazione durato tre mesi per rendere più rapido il loro sviluppo. Erano comprese anche 160 ore di formazione. Il programma è stato gestito da Nana bianca, StartupItalia e Apply consulting. All’iniziativa organizzata all’ex Manifattura cagliaritana erano presenti i fondatori e gli amministratori delegati delle start-up selezionate: hanno presentato le proprie soluzioni innovative di fronte a una platea di oltre cento partecipanti, che comprendeva più di venti fondi di investimento, business angel e corporate investor.

Il premio principale

La start-up Novac, giudicata la più meritevole, presenterà il progetto a una platea di innovatori, investitori e personaggi importanti del settore: avverrà il 21 di questo mese durante “Sios23 Winter”, nel Palazzo della Borsa di Milano.

Le categorie

Per il settore “Mobilità e logistica” ha vinto la siciliana Muv, un’app che promuove scelte di trasporto sostenibili grazie alla raccolta di dati utili per pianificare gli spostamenti all’interno delle città. Nella categoria “Data Analysis e modelli previsionali in contesto urbano” primeggia la lombarda “Mine crime”, che raccoglie e analizza i big data sulla criminalità e il degrado urbano. Le tre seguenti app in classifica sono sarde: “Widata” (spostamenti di persone in aree urbane), “The big wave” (modelli 3D interattivi su dati provenienti da sensori) e “Rainapp” (monitora le reti di drenaggio urbano e fornisce informazioni in tempo reale per la gestione degli allagamenti in città). Nella categoria “Energy e infrastrutture urbane” vince un’App sarda: “Optivo”, per ottimizzare le consegne con l’ausilio di algoritmi avanzati e dell’intelligenza artificiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA