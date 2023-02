Ricatto a luci rosse,  casalinga 52enne nella trappola social 

I guai per la donna di Quartu, casalinga, sono iniziati a metà luglio: il presunto truffatore è entrato in contatto con lei prima attraverso TikTok e poi su WhatsApp, qualificandosi come cartomante. Così è riuscito entrato in confidenza con la malcapitata anche su argomenti strettamente personali. Prima è riuscito a farsi consegnare dalla vittima 260 euro assicurando interventi miracolosi a soluzione dei suoi problemi ma poi non si è accontentato di questa somma.

Al termine di indagini particolarmente sofisticate, i carabinieri di Selargius sono risaliti sino al cartomante millantatore che le prometteva di liberarla da suoi incubi per poi ricattarla pesantemente, arrivando a chiedere oltre mille euro per non diffondere quel filmato hot ad amici e conoscenti. I militari della stazione di Selargius hanno chiarito l’accaduto e informando l’esito degli accertamenti alla Procura di Cagliari che ora accusa il 58enne di truffa e tentata estorsione.

Si fidava al punto da avergli inviato un video con lei nuda dopo che lui – sedicente cartomante – già le aveva spillato 260 euro fingendo di leggerle il destino. Video che è stato poi usato dall’uomo – un 58enne di Chiavari, con altri precedenti specifici – per mettere in atto il più classico ricatto a luci rosse. Stavolta a finire nella rete è stata una donna di 52 anni di Quartu che alla fine, disperata per le continue richieste di soldi – ha avuto la forza di recarsi in caserma e denunciare quello che stava subendo da parte di quella voce che arrivava da lontano.

L’inchiesta

Tarocchi e ricatti

Per convincerla a consegnare altri soldi le avrebbe prospettato eventi catastrofici minacciando di usare la magia occulta in caso di rifiuto. Lei però, probabilmente resasi conto di essere finita nella rete di un truffatore, avrebbe detto di no. Peccato però che avesse già inviato al “cartomante” un video che la ritraeva nuda. Quello che all’uomo serviva per continuare il pressing sulla sua vittima attraverso nuove richieste di soldi, questa volta più pesanti e pressanti, tentando di estorcerle la somma di 1100 euro. Dietro ovviamente alla minaccia di divulgare il filmato sulla rete e di condividerlo con conoscenti e familiari della casalinga.

La richiesta d’aiuto

A quel punto la donna, sentitasi in trappola, è andata nella caserma dei carabinieri di Selargius, chiedendo aiuto in lcarime. Le indagini sono immediatamente scattate coordinate dal maresciallo Daniel Lombardi, comandante della Stazione che con i suoi collaboratori alla fine ha scoperta la vera identità del truffatore, peraltro già con precedente penali. Il fantomatico cartomante ha avuto così un nome ed un cognome con le indagini che poi si sono chiuse attraverso la raccolta di elementi che sarebbero abbastanza convincenti. Ieri il rapporto informativo alla Procura della repubblica di Cagliari: per il 58enne di Chiavari le accuse sono pesanti: truffa e tentato estorsione. Presto l’uomo potrà difendersi raccontando la sua verità al magistrato inquirente che dovrebbe sentirlo quanto prima a Cagliari. Intanto i carabinieri della Stazione di Selargius e quelli del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu stanno cercando di verificare se l’indagato si sia o meno macchiato di altri reati simili.

