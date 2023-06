Ricatto a luci rosse a una 62enne 

Ha minacciato di far vedere alla figlia di una 62enne quartese un video con contenuti espliciti che sosteneva di possedere, ma la donna non si è fatta intimorire e ha presentando una denuncia facendo scattare l’indagine. Un 35enne di origini lombarde è finito a processo e ora rischia una condanna pesante per l’accusa di tentata estorsione.

La vicenda

Il tentativo di estorsione risalirebbe a quattro anni fa, quando il giovane, all’epoca poco più che trentenne, avrebbe minacciato una donna molto più grande con dei messaggi whathsapp. «Se non mi mandi soldi sulla carta ricaricabile», sarebbe stato il tono delle frasi inviate alla donna, «faccio vedere il video che ho girato mentre facciamo sesso ai tuoi familiari e lo mando dove lavori». Una minaccia vera e propria a cui, però, la presunta vittima non si è piegata.

La carta ricaricabile

Le pressioni del giovane nei confronti della donna, all’epoca dei fatti 58enne, sono state pesanti. Prima ha minacciato di mostrare il video ai figli, contattandoli sui social, poi di diffonderli nei luoghi di lavoro o in quelli frequentati dalla donna. Alla fine, sempre attraverso i messaggi istantanei, le ha mandato una richiesta di 50 euro e la sequenza di numeri della prepagata dove avrebbe dovuto spedire i soldi.

Le indagini

Una presunta estorsione che, però, non sarebbe riuscita perché la vittima – stando alla ricostruzione dell’accusa – si è rifiutata di pagare ed è andata al Commissariato a presentare una denuncia, fornendo agli agenti della polizia sia il nome del 35enne che il numero di cellulare e di prepagata. Il fascicolo è stato gestito dal sostituto procuratore Andrea Massidda che al termine delle indagini preliminari ha chiesto il rinvio a giudizio del giovane, contestando anche una recidiva reiterata specifica.

Il processo

Ieri mattina, davanti alla giudice del Tribunale di Cagliari, Luisa Rosetti, si è aperto il dibattimento nei confronti del 35enne (non pubblichiamo il nome per evitare che si possa identificare in qualche modo la vittima dell’estorsione sessuale, il cosiddetto “Sextortion”). Terminata l’udienza di smistamento, il dibattimento è stato rinviato al 12 ottobre. Nonostante la contestazione sia solo tentata, l’imputato rischia una condanna pesante per effetto della recidiva reiterata specifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA