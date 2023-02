Ricatti online a sfondo hard 

Le denunce più recenti sono arrivate ai Carabinieri di Olbia ed è una partita persa in partenza, per una pratica criminale che ha ormai il suo schema predefinito. Le ultime vittime olbiesi, in ordine di tempo, della sextortion stanno vivendo come il peggiore degli incubi la loro condizione. «Per favore, aiutatemi. Stanno per rovinarmi»: questo il disperato appello di una delle persone finite nella trappola del ricatto online a sfondo sessuale. L’errore delle vittime è quello di essersi fidate di un soggetto che non è perseguibile, anzi neanche rintracciabile, per le autorità italiane. Gli intrappolati sanno che i ricattatori hanno in mano due cose: le immagini che li ritraggono nudi mentre si masturbano e i l’elenco dei loro “amici”su Facebook. I malcapitati hanno ricevuto subito le prime richieste di denaro: «Se non versi 500 euro su questa carta prepagata, mandiamo il tuo filmato a tutti i tuoi contatti». Le denunce sono tantissime, c’è chi le presenta prima di pagare, chi dopo avere fatto diversi versamenti e c’è chi non sa cosa fare e chiede aiuto alle forse dell’ordine. C’è anche chi per disperazione ha distrutto il suo portatile. Si parla di decine di fascicoli aperti dalla Procura di Tempio, indagini per estorsione che nella stragrande maggioranza dei casi non portano a nulla. È impossibile infatti risalire alle persone che organizzano e attuano la sextortion su scala globale.

Le ragazze di Abidjan

I Carabinieri hanno preso in carico le denunce e spesso le segnalazioni delle vittime arrivano alla Polizia postale. A Olbia e in altri centri della Gallura, sono finiti nella trappola online pensionati, impiegati, professionisti e tanti giovanissimi. Agganciati da una ragazza che chiede l’amicizia su Facebook, i candidati al ricatto rispondono e rilanciano. Dopo il primo contatto si passa a Skype e Messanger. Il passo successivo è vedere la ragazza che si spoglia, poi alla vittima viene chiesto di fare la stessa cosa. Sino a quando le ragazze non hanno più il sorriso della presentazione iniziale ed entrano in scena i ricattatori. I Carabinieri hanno condotto le indagini che hanno portato sempre a paesi del Centro Africa o del Maghreb. Diverse ragazze hanno fatto le loro vittime in Sardegna da Abidjan, città della Costa D’Avorio. Numeri di telefono internazionali, indirizzi di posta elettronica, server, account sono le sabbie mobili delle inchieste condotte in Gallura. Chi finisce in trappola paga sperando di essere lasciato in pace, ma se si cade nel ricatto le richieste aumentano. Il dato allarmante è il numero sempre più alto di giovanissimi che finiscono nella rete.

