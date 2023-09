«Ricatti inaccettabili, i passeggeri delle isole vanno tutelati» 

«L’Italia è un paese sovrano, non si fa ricattare da nessuno», dice il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, in risposta ai tagli annunciati da Ryanair. E in Sicilia, dove la compagnia ha ridotto il suo impegno come fatto in Sardegna, il governatore Renato Schifani rilancia: «Il comportamento della low cost è inaccettabile, «siamo certi che il governo nazionale terrà il punto, facendo lo propria parte. Anche noi faremo di tutto perché nuovi vettori possano raggiungere la Sicilia».

Le risposte

La riduzione dell’impegno nell’Isola per la prossima stagione invernale ha suscitato polemiche. Salvatore Deidda (FdI), presidente della commissione trasporti della Camera, passa al contrattacco: «A differenza di altre nazioni, in Italia a Ryanair è stato concesso di volare anche da e per aeroporti principali e non è stata relegata in scali, con tutto il rispetto, più periferici. Dovrebbe usare maggiore rispetto, nei toni e nei modi, quando si rivolge alle istituzioni italiane». Il deputato continua: « Sarebbe inoltre opportuno che in Europa si prendesse atto dei contratti di lavoro del personale delle varie compagnie. Un decreto si può migliorare, si può anche cancellare o ritirare o mettere una tempistica di prova per verificare l’efficacia. Non sono tollerabili le offese e i ricatti».

Il meccanismo

E ieri sulla necessità di un tetto ai rincari è tornato anche il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma: «Per i cittadini delle isole, per le zone periferiche del Paese e nei momenti emergenziali c’è necessità di un intervento di carattere normativo per evitare che ci sia una selezione per censo nell’acquisto del biglietto», ha detto ieri in audizione al Senato.

«Questa estate - ha ricordato Di Palma - abbiamo assistito al fatto che, in determinate situazioni gli ultimi posti sono stati acquistati esclusivamente tramite una riffa finale in cui i prezzi sono arrivati alle stelle. Abbiamo chiesto un intervento di carattere normativo che obbligasse l’esposizione dei prezzi anticipati. Riteniamo corretto - ha concluso il presidente dell’Enac - che i consumatori, prima di entrare nel negozio, sappiano quello cui vanno incontro, che siano benestanti o meno. Così oggi non è, perché il prezzo si determina in funzione della domanda».

