Ricattava una donna per un video intimo: arrestato con i soldi 

“Pensava che fosse una persona perbene”. E invece, per sette anni, l’ha ricattata con la minaccia di diffondere un video esplicito che la coinvolgeva. È il neocapo della squadra mobile Michele Mecca a raccontare, ieri in questura, i dettagli di un’estorsione a sfondo sessuale compiuta da un 58enne ai danni di una donna poco più giovane, “benestante”. Un incubo dalla quale la vittima si è svegliata, dopo anni nell'ombra della vergogna e del potenziale stigma sociale, denunciando lo scorso giovedì alla polizia di Stato un sassarese con il quale, nel 2016, aveva intrattenuto una breve relazione. «È stata - dice Mecca - psicologicamente sottomessa a quest'uomo, di cui aveva paura». Perché il presunto estorsore nascondeva un'arma in grado di rovinare una vita. «La registrazione che ritraeva la donna, a sua insaputa, mentre intratteneva rapporti sessuali con lui».

Spiata in camera da letto

Immagini esplicite cristallizzate da microcamere celate all'interno di una camera da letto dove la coppia si incontrava. E per tenere silente e incognito il sextape, per non renderlo virale sulle piattaforme social, l'autore pretendeva dall'ex compagna somme di denaro crescenti. «Ha iniziato chiedendo 5mila euro per poi salire a 10mila e, infine, a 15mila». Cifre che la donna ogni volta corrispondeva all'altro, con un precedente giudiziario di natura simile, e al momento “disoccupato” ma, tempo addietro, dipendente nel settore privato. Un rifornimento di soldi (si era arrivati a 40mila euro) che avrebbe potuto continuare per sempre e che ha convinto la vittima a sporgere denuncia. «Era esasperata dall'ultima domanda di denaro, ad appena dieci mesi dall'altra». Accompagnata da una copia del video, come monito delle intenzioni persecutorie. Ma stavolta il filmato è finito in questura assieme alla cronaca delle vessazioni. «È stato un atto di grande coraggio», puntualizza Mecca. Che mette in moto le forze dell'ordine le quali, appena due giorni dopo, ordiscono la trappola in cui far cadere il sassarese.

La trappola

Ed è proprio il capoluogo turritano, e il parcheggio di un supermercato, a fare da scenario all'incontro tra i due, monitorato a distanza dagli agenti. Si tratta di una nemesi per l'indagato, seguito da telecamere che ne immortalano il suo tendere la mano per afferrare dall'ex una busta dal contenuto di 15mila euro. «Naturalmente avevamo fotocopiato e controfirmato tutte le banconote, così da poter fare in seguito il riscontro». E assieme allo sguardo degli obiettivi, si aggiungono quelli dei poliziotti che fotografano il passaggio conclusivo della sequenza: il denaro che viene intascato. «L'abbiamo colto in flagranza di reato, intervenendo subito per fermarlo». Al destino delle manette l'uomo tenta di ribellarsi opponendo resistenza alla presa degli agenti e approfittando della propria corpulenza. Reazione però di breve durata perché, una volta bloccato, per lui si sono aperte le porte del carcere di Bancali dove oggi il pm Angelo Beccu chiederà, nell'interrogatorio di garanzia, istanza di convalida dell'arresto al gip Giuseppe Grotteria per il 58enne, che respinge tutte le accuse, difeso dall'avvocato Elias Vacca.

«Per noi quest’operazione- attesta il capo della Mobile- rappresenta un doppio successo, sia dal punto investigativo che da quello sociale”. Perché la vittima, con il suo esempio, «potrebbe salvare altre persone, sia donne che uomini, che magari si trovano nella stessa situazione». Con la speranza impossibile che “la persona perbene” smetta di tormentarle.

