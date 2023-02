Ricatta l’ex amante: arrestata 

L’antefatto è una relazione extraconiugale tra la vittima e la presunta ricattatrice, una storia che dopo diversi mesi si esaurisce. E iniziano così i problemi per la vittima. L’amante, infatti, stando alle indagini, prende male la fine della relazione e vuole dei soldi. Le pretese vanno via via aumentando e la minaccia della divulgazione di foto funziona. Secondo il pm, alla vittima viene ripetuto che la relazione extraconiugale sarà resa nota e l’uomo paga.

Revenge porn a parti invertite, rispetto a quanto succede abitualmente, nella stragrande maggioranza dei casi sono le donne a essere ricattate. E ora emerge che i Carabinieri e la Procura di Tempio sono riusciti a blindare con il massimo riserbo anche l’operazione che ha portato all’arresto della donna, i dettagli dell’inchiesta non sono mai trapelati a tutela dei figli delle persone coinvolte. Nell’indagine è coinvolta anche un'amica della protagonista della vicenda, una dipendente dell’uomo ricattato. Stando al capo di imputazione, avrebbe prelevato denaro e merce dall’attività della vittima per consegnarla all’amante e per questa ragione la donna è accusata di appropriazione indebita.

Una storia di corna finita in Tribunale, con indagini e procedimento penale blindati per evitare lo scandalo in paese. Un’arzachenese di 40 anni è destinataria di un avviso di concluse indagini per una presunta azione ricattatoria prolungata e insistista nei confronti dell’ex amante, anche lui di Arzachena. Richieste continue e pressanti di soldi alla vittime e minacce di diffondere immagini della relazione extraconiugale, è questa la contestazione per la presunta responsabile dell’estorsione.

Ricatto sessuale

L’arresto

Sino a quando la vittima dice basta e denuncia tutto ai Carabinieri. I militari segnano diverse banconote da cento euro, le consegnano all’imprenditore ricattato e poi si nascondono dentro un furgone nascosto vicino al luogo dove avverrà l’ennesima consegna di denaro. La presunta ricattatrice viene arrestata con i soldi in tasca, pochi istanti dopo avere “incassato”. La presunta vittima, dopo l’arresto dell’amante, ha scoperto un’altra storia collegata. Una sua dipendente faceva dei regali alla ricattatrice, prendendo soldi e merce in azienda. La donna accusata di estorsione è difesa dall’avvocato Abele Cherchi, l’amica da Jacopo Merlini. I legali non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

