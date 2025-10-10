Ricarica elettrica, parcheggi chimera 

Poco prima, due stalli blu a pagamento sono liberi. Ma l’autista della Porsche ferma la sua auto (diesel) che sfiora i 90 mila euro al fianco della colonnina di ricarica tra le strisce gialle. Non è sola. Ovunque vecchie utilitarie, euro 4 e persino mezzi istituzionali tutti rigorosamente con motore termico. Sulle strisce gialle. A Nuoro, soprattutto nel centro cittadino, gli stalli di ricarica per veicoli elettrici sembrano diventati terra di nessuno. Il risultato? Per chi guida un’auto elettrica trovare una colonnina libera è spesso questione di fortuna. Secondo le regole vigenti, negli stalli riservati alla ricarica elettrica possono sostare solo veicoli elettrici, in fase di ricarica o - al massimo - per 60 minuti dopo il completamento della ricarica. Ma la realtà racconta ben altro.

La mappa del caos

Con la recente riforma, il Codice della strada ha introdotto la possibilità di istituire stalli riservati ai veicoli elettrici anche in assenza di colonnina. Le sanzioni previste vanno da 87 a 345 euro, ma i controlli sembrano essere inefficaci: nel 2025 ben 237 le multe. In una mattina sono tantissime le auto a benzina o diesel parcheggiate negli stalli dedicati, nessuna ha la multa. In una giornata qualunque, chi cerca una ricarica nel cuore della città deve davvero sperare nella buona sorte, tra colonnine fuori uso e altre occupate impropriamente. Davanti al Tribunale, su quattro stalli disponibili, solo uno è occupato da un’auto elettrica (non in carica). Gli altri da veicoli a combustione. Anche istituzionali. In via Manzoni, alle 9.30, due stalli risultano già presi da auto euro 4: una vecchia Alfa 156 station wagon diesel e un’altra vettura termica. In piazza Crispi, davanti alle Poste, uno stallo è occupato da un’ibrida non in carica, un altro da una benzina pura. In piazza Vittorio Emanuele, si segnala addirittura una Peugeot a benzina parcheggiata sulle strisce gialle, ma con esposto sul cruscotto un tagliando valido per i parcheggi blu, a pagamento per ben due ore. In piazza Asproni, la scena è simile: nessuno stallo libero e diverse auto termiche in sosta “abusiva”.

Stallo, ma occupato

In una provincia come quella di Nuoro, dove il parco auto è uno dei più vecchi d’Italia, i nuovi incentivi potrebbero favorire una scelta green. Ma chi ha l’auto elettrica segnala diversi problemi tra le 44 stazioni di ricarica cittadine. L’uso dell’app dedicata alla ricarica dovrebbe agevolare gli utenti: consente di prenotare lo stallo 15 minuti prima dell’arrivo, rilevando se alla colonnina non è collegata nessuna auto. Ma spesso accade che, pur risultando libera, la postazione sia fisicamente occupata da un veicolo non autorizzato. C’è anche un paradosso: chi utilizza l’auto elettrica e lascia il mezzo collegato oltre il tempo previsto paga una penale di 9 centesimi al minuto, come deterrente per l’occupazione prolungata. Tuttavia, questo sistema non è applicabile a chi parcheggia senza diritto. Solo davanti al Comune, grazie alla posizione e forse al maggior controllo, gli stalli sembrano rispettati con più frequenza.

