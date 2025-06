Ricarica dei veicoli elettrici: il Comune cerca spazi per le colonnine 

Il comando della Polizia locale di Calasetta ha ricevuto nei giorni scorsi l’incarico di effettuare un'analisi tecnica per individuare una o più zone del territorio comunale idonee all'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Lo ha deciso la giunta municipale che ha deliberato l’incarico. Si tratta di un atto di mero indirizzo che deve però tener conto della facilità di accesso per l’utenza, della presenza di parcheggi pubblici o aree di sosta, della compatibilità con la viabilità già esistente e soprattutto della sicurezza per pedoni e automobilisti. In particolare, la giunta comunale del sindaco Antonello Puggioni ha chiesto una relazione con le proposte individuate, accompagnate dalla relativa mappa, eventuali criticità e suggerimenti operativi. Per la fase istruttoria, il comando della Polizia locale sarà supportato dal responsabile del settore tecnico. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA