Ricambio generazionale sempre più lento 

C’è un numero che più di altri racconta l’impoverimento dell’Isola e il suo progressivo invecchiamento: è l’indice di ricambio della popolazione attiva, che rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di abitanti che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). Perché ci sia un ricambio e una crescita l’indicatore deve essere minore di 100. Invece negli ultimi vent’anni il dato è quasi raddoppiato, passando da 93 a 177.

In questo stesso periodo si è verificata una crescita lenta, ma inarrestabile, dell’età media: dal 2004 a oggi nell’Isola è passata da 41 a oltre 48 anni. E la natalità? Sempre peggio: nel 2002 secondo l’Istat era di otto nuovi nati ogni mille abitanti oggi siamo a meno di cinque. E la situazione è destinata a peggiorare.

Le statistiche demografiche sarde fotografano l’invecchiamento della popolazione. La fascia 20-64 anni, quella che comprende la popolazione più attiva, che dovrebbe mantenere in equilibrio i conti previdenziali con il versamento dei contributi lavorativi, si sta assottigliando sempre di più: nel 2002 gli abitanti in questa forbice d’età erano più di un milione (1.048.000) mentre ora sono circa 928mila. Sono invece aumentati (quasi del 60%) gli over 65: erano 265mila, secondo le ultime stime sono diventati 412mila.

