Ricamatrici di Oliena all’opera sotto gli occhi dei turisti 

Ricami in seta e fili d’oro, un’arte antica che si tramanda. Ogni giovedì pomeriggio, e dunque anche oggi, la mostra Ilos de seda e de oro a Oliena regala ai visitatori un’esperienza unica: la possibilità di vedere le ricamatrici all’opera, chine sui telai, immerse in un silenzio operoso e concentrato. Le loro mani, esperte e pazienti, guidano ago e filo in gesti antichi, tramandati da generazioni.

Oltre cento i capi in mostra. Allestita nell’affascinante cornice dell’ex Collegio dei Gesuiti di Oliena – edificio storico risalente alla fine del Seicento – la mostra Ilos de seda e de oro, accompagna il visitatore in un viaggio attraverso la storia, l’identità femminile e il patrimonio tessile del territorio.

In sette stanze, più l’ultimo piano del sottotetto, vengono esposti oltre cento capi autentici dell’abito tradizionale femminile e maschile, appartenenti a numerose famiglie che hanno prestato i loro preziosi costumi per il progetto. La mostra - ideata e realizzata dal presidio turistico Galaveras, in collaborazione con il curatore ed esperto d'arte Stefano Resmini e con Guido Beltrami Designer per le installazioni - è pensata come un percorso immersivo ed evocativo, dove i costumi sembrano danzare, abbracciare o pregare.

RIPRODUZIONE RISERVATA