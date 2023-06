Ribasso del 13 per cento per l’asilo nido di Is Boinargius: lavori affidati 

È la ditta selargina Laterza, con un’offerta al ribasso del 13,025 per cento, ad aggiudicarsi i lavori per la costruzione dell’asilo nido che sorgerà a Guspini in via Togliatti, nel quartiere di Is Boinargius. La volontà dell’amministrazione comunale è dare una risposta alle esigenze delle famiglie e nel contempo valorizzare un’area nel quartiere di Is Boinargius. Per la realizzazione, l’amministrazione è beneficiaria del contributo ministeriale di quasi 1 milione di euro. L’offerta della è stata 610mila 695,55 euro.

Il Comune è proprietario del terreno dove sorgerà l’asilo nido: circa 2mila 500 metri quadri. La superficie lorda dell’edificio è di 400 metri quadri. L’asilo sarà al passo con le esigenze degli ultimi tempi: impianti di ultima generazione e risparmio energetico, con luci a led e impianto fotovoltaico di potenza minima 22,5 kWp in grado renderlo quasi autonomo in termini energetici.

L’asilo potrà ricevere fino a 30 bambini di cui, indicativamente, 10 della fascia di età 3-12 mesi e 20 nella fascia 13-36 mesi, con possibilità di organizzare attività in fasce di età miste sulla base di specifici progetti educativi e dovrà fornire prestazioni adeguate sull’utilizzo delle risorse non rinnovabili e sul comfort di utenti e operatori nell’ambiente scolastico. (g. g. s.)

