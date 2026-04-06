Ribaltone Psd’Az: sì a Milia 

I Quattro Mori chiudono la porta al centrodestra quartese e decidono di sostenere - in veste civica - il sindaco uscente Graziano Milia. «Il Psd’Az non è un partito né di destra né di sinistra, nasce per dare risposte alla gente e su questo si basa la decisione di correre al fianco di Milia senza simbolo di partito», annuncia Christian Stevelli, consigliere comunale nel palazzo di via Porcu e referente provinciale dei sardisti.

Da sfidante ad alleato

Nel 2020 è stato il principale sfidante dell’attuale sindaco, sconfitto al ballottaggio dopo il voto al primo turno finito con un timido vantaggio. Sei anni dopo suo alleato, dopo un’opposizione «costruttiva», dice Stevelli. «Il periodo post Covid, con tutte le difficoltà per una ripartenza della città, mi hanno fatto capire che la priorità era collaborare per il bene di Quartu, e così è stato in questi anni: il sindaco ha dimostrato di saper ascoltare e coinvolgere tutti, questo percorso secondo me ha prodotto risultati importanti».

Stevelli sarà candidato nella lista Federalisti, autonomisti, liberal-democratici, dove emergono i richiami ai Quattro Mori. Ma senza il simbolo ufficiale del partito. Scelto anche lo slogan: “La continuità che serve”. «C’è chi mi accusa di aver scelto per convenienza, non è così», ribadisce Stevelli. «Ho deciso di sostenere la continuità e chi secondo me in questi anni ha dimostrato di saper ascoltare e accogliere suggerimenti per migliorare la città, andando oltre il colore politico delle proposte. Se Milia venisse riconfermato sindaco, sono certo che ascolterebbe le mie istanze anche se non dovessi entrare in Consiglio».

Le trattative

Ufficiale il no del Psd’Az al centrodestra dopo settimane di corteggiamento. «C’è stato un tentativo di dialogo», ammette Stevelli che parla da referente provinciale dei Quattro Mori. «Sono contento si sia chiuso su Marco Porcu che stimo, ma la visione sui programmi per la città è diversa dalla nostra». Stevelli ribadisce poi l’indicazione data dai vertici del Psd’Az sul sostegno a Milia senza simbolo di partito. «Non ho deciso da solo cosa fare, ci sono stati dei confronti con il segretario nazionale del partito, Christian Solinas, e dopo una serie di riflessioni si è scelto di fare questo percorso in coerenza con la mia attività politica a Quartu in questi ultimi anni». Partendo da una serie di priorità: «Un piano di rilancio del mercato civico come cuore pulsante del centro storico, l’apertura del teatro comunale, una regia di controllo nei lavori stradali, nuove assunzioni per potenziare il personale dipendente», dice Stevelli.

Sullo sfondo un elenco di azioni messe in campo dalla Giunta uscente che il sardista condivide: «È stata rimessa in moto la macchina amministrativa, stesso discorso per le finanze del Comune dove c’è stata un’importante operazione di riordino. Tante cose restano da fare e da perfezionare, e su questo vorrei dare il mio contributo».

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