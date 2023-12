Ribaltone nell’over 50: il Real pareggia e i quartieri tornano al comando da soli 

I Quartieri/De Amicis riconquistano la vetta dell’Over 50 a scapito del Real Putzu. Nel girone A dell’Over 55 la Cooper Band vince lo scontro diretto con l’Orione Selargius e consolida la vetta. Masnata Chimici sempre più leader del girone B dopo undici turni.

Campioni d’inverno

Nell’ultima giornata di andata dell’Over 50 (nonché ultima gara del 2023), I Quartieri/De Amicis spodestano il Real Putzu grazie all’8-0 rifilato alla Mediterranea. La nuova vicecapolista perde il trono di leader per effetto del pari (0-0) rimediato sul campo della Pgs Audax Frutti d’Oro. Si conferma stabilmente al terzo posto la Okki Villanova, che nell’anticipo del venerdì cala una cinquina contro l’Asd Nivea. Successo anche per la I. R. Ultimi/Moniaflor, vittoriosa 2-0 sul fanalino di coda Accademia Sulcitana. Rinvita la sfida tra Amatori 4 Mori e Decimo 2013.

Occasione persa

Nel girone A dell’Over 55 la capolista Cooper Band non si ferma più, nello scontro diretto con l’Orione Selargius vince 2-1 e continua a correre in vetta alla classifica anche in virtù del pareggio 1-1 della Maccioni Marmi (seconda) col Poggio dei Pini/Pizzeria Sotto la Torre. Si rifà sotto il Club, che si impone 3-0 sui Resti Umani e aggancia al terzo posto l’Orione Selargius. Tornano alla vittoria la Sardachem, grazie al 2-0 sulla Gigi Spada SI. TI., e la Tielle/PLS contro il Cral C.t.m., sconfitto 2-1 e scivolato al penultimo posto. Finiscono in parità a reti bianche le sfide Aldebaran-Di.Fer. e Amatori La Palma-Ingegneri, mentre ha riposato la Domel/E. I. 83.

Ancora in fuga

Nel girone B la leader Masnata Chimici batte 5-2 la Car-Refinish e mantiene 5 punti di margine sulla Conad Sinnai seconda, matricola che col 2-0 alla Frama/Beko Service conquista la sesta vittoria di fila. Terze La Vernice (1-1 col Cagliari 2007) e Campagnola (0-0 con la Cigiesse). Risale la Pol. Sestu (4-0 all’Avis Assemini), vincono i Vigili del Fuoco (5-3 al Nuraghe). Cinquina del Fileferru all’Ellas, ha riposato la De Amicis. Si riprende il 13 gennaio.

