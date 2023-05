Fermassenti 4

Virtus Villamar 1

Fermassenti : E. Di Meglio, Melis, Nieddu, Congiu, Carvone (44’ Collu), C. Di Meglio, Manca, Meloni, Foglia, A. Cosa (47’ st Garia), Angioni (50’ st D. Cosa). Allenatore S. Di Meglio.

Virtus Villamar : Mereu, Mascia (47’ st Porcedda), Siddu, Pisola, Sirigu, Addari, Tatti, Pinna, Cotza, Lonis, Peis (15’ st Murru, 35’ st Carracoi). Allenatore Loi.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : 40’ pt C. Di Meglio, 7’ st E. Di Meglio (aut), 15’ st Foglia, 46’ st Manca, 50’ st Angioni.

San Giovanni Suergiu. La Fermassenti evita la seconda retrocessione consecutiva e resta in Prima Categoria rimontando 4-1 la rocambolesca sconfitta per 3-2 incassata a Villamar nei secondi finali nell’andata dello spareggio salvezza.

A tutto gas

La formazione del Sulcis parte col piede sull’acceleratore. Al quarto d’ora gol di Cosa annullato per off-side. Ai padroni di casa, guidati in panchina dal vice Silvio Di Meglio (e in campo ci sono i fratelli Claudio ed Emiliano) per la squalifica dell’allenatore Walter Poncellini, per salvarsi serve un gol. Lo sfiora di testa Carvone al 39’, lo realizza Claudio Di Meglio un minuto dopo sugli sviluppi di un corner: testa di Congiu, parata, zampata vincente del difensore suergino.

La ripresa si apre con la botta di Angioni che sfiora il palo, poi il pasticcio al minuto 7 che consente alla Virtus di pareggiare: Emiliano Di Meglio non trattiene un tiro, recupera lui stesso la palla dopo che tocca il palo, e forse (ma il dubbio è enorme) la spinge oltre linea: il collaboratore dell’arbitro assegna il gol fra le proteste.

La svolta

Emozioni a non finire perché al 15’ Foglia direttamente su calcio di punizione dal limite indovina la splendida rete del 2-1. La reazione della Virtus è molto intensa, frequenti i palloni gettati in area ma al primo minuto di recupero al culmine di un contropiede il tiro di Angioni viene respinto dal portiere, la sfera finisce sui piedi di Manca che calcia di potenza sotto la traversa. Con la Virtus sbilanciata, il sigillo del 4-1 lo sigla al 5’ di recupero Angioni e allo stadio comunale di San Giovanni è un tripudio.

