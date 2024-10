Ribaltone di sestu e villacidrese 

La quarta giornata di Serie C1 cambia completamente la vetta della classifica. In testa ora ci sono il Sestu Città Mediterranea e la Villacidrese grazie ai successi esterni conquistati sabato contro Portoscuso e Futsal 4 Mori. Prime sconfitte, invece, per Città di Cagliari e Domus Chia dopo le tre vittorie nelle prime tre partite.

Il Sestu Città Mediterranea si è imposto 6-4 sul campo del Portoscuso con le doppiette di Arguig e Aramu e i gol di Tola e Belleboni. In trasferta contro il Futsal 4 Mori la Villacidrese ha vinto 11-7: protagonista Sergio Rocha, autore di cinque gol. Doppietta per Deiola, a segno anche Rafinha, Murtino, Alessandro e Andrea Murgia. Torna alla vittoria il Cus Cagliari, 3-1 sul Città di Cagliari al PalaMonteAcuto con le reti di Lisci, Faa e Cabitza.

È stato invece il Villasor a fermare il Domus Chia: il 4-2 finale porta le firme di Hugo Tavares, Buckson (doppietta) e Secci. Primo successo in campionato per il C’è Chi Ciak con il 15-1 interno sull’Happy Fitness Center grazie alle triplette di Ecca, Medda e Diederen, la doppietta di Paschina e i gol di Aquilina, Casu, Pilloni e Farci. Vittoria esterna per il Fanni Futsal Sassari, 8-6 contro lo ZB Iron Bridge con 5 reti di De Veiga, la doppietta di Fiori e il gol di Yamada.

Unico pareggio quello tra Ichnos Sassari e Villaspeciosa, terminata 1-1. A segno Bogoslafsca per i sassaresi e Lai per gli ospiti. Domani si torna in campo per l’ultima giornata della fase a gironi di Coppa Italia.

