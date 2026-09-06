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Al Pirina.
07 settembre 2026 alle 00:35

ribaltone Arzachena 

Con tre reti nella ripresa elimina il Luogosanto 

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Arzachena 3

Luogosanto 1

Arzachena (4-4-2) : Vassallo, Paciurea, Bonacquisti, El-Mssilak Tiabi, Goy (1’ st Saggia), Babou (48’ st Chessari), Donati (36’ st Stafisso), Sposito (1’ st Mascagni), Fernandez (36’ st Pereira), Sosa, Vera Rubio. In panchina Russu, Traoré, Rozzo, Maboundou. Allenatore Ottaviani.

Luogosanto (4-4-2) : Barone, Ricciu, Delogu (43’ st Nativi), Pilo, N. Occhioni, Deriu, Abeltino (10’ st Groppi), F. Occhioni, Miscera (1’ st Recto Echevarria), Zela, A. Mossa (22’ st Ena). In panchina Uscidda, M. Mossa, Frasconi, Sotgiu, Coradduzza. Allenatore Balzano.

Arbitro : Pau di Nuoro.

Reti : pt 6’ Zela; st 17’ Donati (r), 33’ e 41’ Vera Rubio.

Note : ammoniti Paciurea, Ricciu. Recupero 2’ pt-5’ st.

Arzachena . Tre gol in venticinque minuti della ripresa: l’Arzachena ribalta il Luogosanto, vince 3-1 e passa il turno dopo il 2-2 dell’andata. Il gol di Zela, sommato al pari del primo atto, sposta il conto complessivo dalla parte degli ospiti, che lo difendono fino all’intervallo senza concedere varchi.

La svolta arriva dagli spogliatoi: Ottaviani rientra in campo con Saggia e Mascagni al posto di Goy e Sposito, la gara cambia ritmo e al 17’ della ripresa Donati pareggia dal dischetto. Poi sale in cattedra Vera Rubio, sorpasso al 33’ e doppietta al 41’. Finisce 3-1, 5-3 nel computo delle due gare, e l’Arzachena è agli ottavi.

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