Ribaltone al Fonni, esonerato Piras 

Fonni. Scossone sulla panchina del Fonni. Il club ha sollevato dall’incarico il tecnico Alberto Piras e il suo vice Enrico Cuccu. In 19 giornate la squadra, penultima nel girone B di Promozione, ha raccolto 17 punti. Abbastanza pochi evidentemente per soddisfare la società presieduta da Massimiliano Mereu, che auspicava un andamento diverso. L’ufficialità è arrivata ieri, benché il ribaltone fosse nell’aria già dalle ore successive alla sconfitta per 3-1 subita domenica scorsa sul campo dell’Usinese, terza forza del girone.

«La dirigenza del Fonni calcio - recita la nota del club - comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Alberto Piras e il suo secondo Enrico Cuccu. La società, nel ringraziarli per il lavoro svolto sino a oggi e per la professionalità dimostrata, augura loro le migliori fortune».

Piras e Cuccu, entrambi di Bari Sardo, erano arrivati sulla panchina del Fonni la scorsa estate dopo l’esperienza sulla panchina del Tortolì, che aveva sfiorato i playoff per salire in Eccellenza. Campionato che Piras aveva raggiunto con l’Idolo. La squadra è stata affidata a Sandro Moro, già allenatore della squadra Juniores, che verrà supportato da Giuseppe Cocco e Nicola Tolu in qualità di collaboratori.

