Ribalta nazionale per gli studenti-archeologi 

Il loro progetto finito sul sito patrocinato dal ministero della Cultura. Tre studenti dell’istituto Buonarroti di Guspini hanno lavorato sul sito archeologico di Neapolis realizzando una serie di schede - utilissime far conoscere le belle storiche e culturali del paese - pubblicate nel sito web Idese, promosso dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna.

Il progetto

Davide Soru, 18 anni, si è occupato della “Nascita e il ruolo della città di Neapolis”. Aurora Cherchi, 18 anni, ha sviluppato il pannello che si titola “La viabilità: caratteristiche costruttive e importanza nei collegamenti del territorio”. Ginevra Porcu, 19 anni, ha invece realizzato un lavoro dal titolo “Evoluzione e caratteristiche costruttive della città di Neapolis”. I ragazzi hanno prodotto tre pannelli tematici con analisi dei rilievi grafici e corredo di immagini d’archivio dell’area l’archeologica di Neapolis. «Valorizzare il lavoro svolto dagli studenti e acquisire specifiche competenze operative a scuola è importante nella valorizzazione del territorio e nella comprensione e fruizione delle sue risorse», dice la docente Silvia Serra. L’attività rientra nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica: «Abbiamo cercato di stimolarli e sensibilizzarli alla conoscenza e valorizzazione del nostro patrimonio archeologico. I ragazzi hanno accolto la proposta con grande entusiasmo e impegno concretizzando un ottimo risultato», dice il docente Andrea Congiu.

Gli studenti

Gli studenti sono soddisfatti, come racconta Ginevra Porcu: «Questa attività mi ha reso parte attiva nella promozione del patrimonio culturale del territorio in cui vivo e ha contribuito alla sua conservazione in quanto più persone sono informate su ciò che di valoroso le circonda e più questo verrà stimato e custodito».