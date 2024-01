«Ribadisco il no al taglio di due dirigenze» 

Ieri altro incontro in Regione sul Piano di dimensionamento scolastico che prevede il taglio delle presidenze di due scuole cittadine e una di Abbasanta (salva invece quella di Marrubiu). Il sindaco Massimiliano Sanna ha partecipato ai lavori della Commissione Cultura e pubblica istruzione del Consiglio regionale, alla presenza dell’assessore Andrea Biancareddu e, per l’ennesima volta, ha ribadito le ragioni dell’opposizione del Comune alla delibera della Giunta regionale che ha disposto la soppressione di due delle quattro autonomie scolastiche cittadine.

Sono state ribadite le argomentazioni già manifestate dalla conferenza dei sindaci della provincia che aveva espresso un parere negativo alle Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per il 2024/’25. Sanna ha quindi chiesto il mantenimento delle istituzioni scolastiche cittadine evidenziando «come la delibera che stabilisce l’accorpamento delle autonomie, portando da quattro a due il numero delle dirigenze scolastiche, non rispetti i criteri numerici, riferiti alla popolazione scolastica, stabiliti dalle stesse linee guida».

E anche questa volta, a fine riunione, il sindaco ha ipotizzato, in caso di mancata rimodulazione del piano, un ricorso al Tar. ( m. g. )

