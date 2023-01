Riavvio amaro per la 360 GG 

Il 360 GG Monastir inizia il 2023 con una sconfitta. La Sandro Abate di Avellino si è imposta a Sestu per 6-2 dopo aver dominato il primo tempo, chiuso sul 4-0. I due gol, segnati entrambi da Etzi, arrivano troppo tardi per i bianconeri di Diego Podda, che chiudono il girone d’andata di Serie A al tredicesimo posto a quota 13 punti.

Assenze

Il 360 GG si è presentato all’appuntamento contro la Sandro Abate senza Quintairos e Araça squalificati, per tacere degli infortunati e di altri giocatori non al meglio della condizione. I campani non perdonano e trovano il gol dopo neanche 4’ con l’argentino Avellino. Il raddoppio al 6’ con Nicolodi che finalizza un giro palla infinito degli ospiti. Il 360 GG cerca la reazione con Murga, tiro deviato in angolo, e Moura, che trova solo l’esterno della rete. Da schema da rimessa laterale è invece Ugherani a firmare il 3-0. Etzi e Murroni non riescono ad accorciare, mentre Pola al 13’ punisce in ripartenza con il 4-0 che chiude la prima frazione.

Ripresa

Nonostante il risultato pesante, il 360 GG continua a cercare di rientrare in partita ma la mira di Dani Chino, Moura e compagni non è delle migliori. Al 7’ è Parisi a fare un mezzo miracolo sul tentativo di Inaki. Al 9’ della ripresa accorcia Etzi, che approfitta di un errore in impostazione della Sandro Abate per segnare il gol dell’1-4. Diego Podda prova a riaprirla con il portiere di movimento, ma sono gli ospiti a trovare nuovamente la via della rete con Pola, che approfitta della porta sguarnita per segnare direttamente dalla propria metà campo. Il 360 GG Monastir non sfrutta le punizioni a favore per rientrare, mentre da schema da rimessa laterale è Caro ad allungare sul 6-1 con un bel tiro al volo. Al 17’ è nuovamente Etzi a trovare con un bel diagonale il secondo gol personale che rende meno amaro il passivo. La Sandro Abate passa 6-2 a Sestu, restando al terzo posto a pari punti con Came Dosson e Feldi Eboli, a testimoniare la forza dell’avversario.