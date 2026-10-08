Riavere in Sardegna il Mondiale di rally: l’obiettivo è il 2028 

Dopo 23 edizioni del Rally Italia Sardegna, la data tricolore del Campionato del Mondo Wrc è stata assegnata al Rally di Roma Capitale. L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando Fia e Promoter hanno reso noto il calendario 2027 e, tra le 15 tappe, il Rally d’Italia non figura su terra, al Ris, ma su asfalto e con base a Roma, l’8-11 luglio. Le altre novità sono gli Usa (26-29 agosto) e la Scozia (30 settembre-3 ottobre).

Il rischio del trasferimento era nell’aria da tempo, ma il Ris 2026, dal 1° al 4 ottobre, aveva mostrato qualità organizzative, tecniche, paesaggistiche e agonistiche, nonché un record di pubblico. Inoltre, le interlocuzioni e l’impegno della Regione (prolungato nel tempo, fino al 2030, e incrementato, nell’ordine di milioni aggiuntivi), avevano azzerato anche eventuali motivazioni legate al budget. Nonostante ciò, per il 2027, alla fine, ha “vinto” Roma, ma nel 2028 la situazione potrebbe cambiare, poiché «visto l’ottimo risultato in Sardegna, Aci, la federazione motoristica italiana, comunica di essere al lavoro con il concreto obiettivo di sviluppare, già per il 2028, un Rally d’Italia in grado di coniugare, in un unico evento, le iconiche strade bianche dell’Isola alla maestosità del Colosseo».

Per il Ris si preannuncia dunque un anno di pausa: potrebbe diventare round europeo mentre gli asfalti laziali saranno iridati. Nel 2028 potrebbe esserci una partenza da Roma con vetture in assetto da terra e un prosieguo su sterrato in Sardegna.

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