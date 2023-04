Riattivato il posto fisso di polizia 

L’agente ha preso servizio da subito. Da ieri il posto di fisso di polizia all’ospedale “San Martino” è di nuovo operativo. Dopo tredici anni quindi è stato ripristinato un importante servizio come ha ricordato il questore Giuseppe Giardina durante l’inaugurazione alla presenza del sindaco Massimiliano Sanna e del direttore sanitario della Asl 5, Antonio Maria Pinna.

Il posto di polizia all’ospedale era stato chiuso nel 2009 dall’allora questore Giovanni Pinto, a causa delle gravi carenze di personale in Questura. Ora il presidio riapre, per ora solo dalle 8 alle 12 ma nei prossimi mesi potrebbe anche essere ampliato. «È una struttura a tutela del personale ospedaliero e degli utenti - ha spiegato Giuseppe Giardina – L’operatore potrà intervenire e coordinare eventuali emergenze con l’ufficio generale di pronto intervento. A dirigere il presidio sarà proprio Matteo Porceddu, dirigente delle volanti». Il posto fisso è stato riattivato in base a una direttiva nazionale, per assicurare maggiore sicurezza nei Pronto soccorso. «Riattiviamo il servizio al San Martino con le risorse umane disponibili, in attesa di potenziarlo nei prossimi mesi - ha ribadito il questore – Oltre a garantire maggiore sicurezza agli operatori sanitari, servirà anche come presidio complementare per i cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA