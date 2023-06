Riattivato e messo a norma l’impianto di videosorveglianza  

L’impianto di videosorveglianza è a norma e regolarmente in funzione. Arriva la comunicazione del Sindaco Giuseppe De Fanti attraverso una lettera rivolta all’opposizione in risposta a un’interrogazione. La Polizia municipale aveva segnalato l’avaria al sistema e l’Ufficio tecnico manutenzioni si è attivato per ripristinare la funzionalità dell’impianto, che era fuori uso da anni, affidando l’incarico alla ditta TS Sistemi di Serrenti che ha provveduto a fornire i materiali ed eseguire le lavorazioni necessarie. «Stiamo provvedendo alla riattivazione del servizio, il quale tuttavia non si può sostituire all'educazione e al buonsenso, una caratteristica della maggioranza dei guspinesi, purtroppo guastata da pochi non rispettosi», chiosa il vicesindaco Marcello Serru. Il sistema di videosorveglianza potrebbe far diminuire gli atti di vandalismo e di delinquenza, come denunciato anche il consigliere di opposizione Filippo Usai. «Anche ultimamente come Comune – afferma – siamo stati vittime di atti vandalici e non si è potuti intervenire perché il sistema non funzionava». L’impianto consta di 22 occhi elettronici nei siti comunali, di cui 5 con lettura targhe. Alla notizia del ripristino del sistema, il capogruppo di minoranza Marcello Pistis attacca: «Ci è giunta notizia che ancora non siano funzionanti le telecamere per la lettura delle targhe posizionate agli ingressi del paese, che sono una parte importante della rete. Chiederemo di chiarire questo punto nel prossimo Consiglio comunale utile». (g. g. s.)

