Riattivato dalla Asl in Ogliastra il servizio di dialisi domiciliare 

Riparte la dialisi domiciliare in Ogliastra. Il servizio, già operativo, permette ai pazienti di poter eseguire i trattamenti direttamente a casa, grazie alla disponibilità di un’apposita apparecchiatura ed il supporto di un infermiere dell’Adi (Assistenza domiciliare integrata), per tutta la durata della seduta. La riattivazione di questo servizio consentirà di migliorare la salute dei pazienti ed il loro benessere psicofisico. «Siamo molto soddisfatti di essere riusciti riavviare questo tipo di trattamento - commenta Massimo Belluardo, direttore del reparto di Nefrologia e Dialisi del Nostra Signora della Mercede di Lanusei - grazie a questo percorso mettiamo a disposizione un infermiere che supporta il paziente durante tutta la seduta dialitica. Solitamente in questi casi il malato viene seguito da un caregiver o da un familiare».

L’accesso alla terapia domiciliare passa sempre tramite il reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale. La decisione che ne permette l’avvio prende in considerazione diversi fattori, come lo stile di vita del paziente, la sua autonomia nelle attività quotidiane, la percezione dell’impatto della dialisi, la situazione abitativa (spazio, luogo, condizioni igieniche). Queste valutazioni vengono fatte inseguito ad un sopralluogo effettuato nelle case dei potenziali pazienti da parte degli assistenti sociali della Asl e dei comuni, ma anche degli infermieri dell’Adi.

