Riattaccato il lobo dell’orecchio al ferito 

Sente ancora dolori in diverse parti del corpo, ma Tonino Adamu, il pensionato di 73 anni aggredito a sprangate dal vicino di casa per una lite per il parcheggio, sta decisamente meglio. Gli è stato riattaccato anche il lobo dell’orecchio sinistro staccato da un colpo con l’intervento che è riuscito. Ricoverato al Santissima Trinità, Adamu è fuori pericolo, dopo aver davvero rischiato la vita durante il feroce pestaggio con una spranga lunga quasi due metri. Nelle prossime ore il suo presunto aggressore, Giovanni Spiga, operaio, 63 anni, sarà interrogato in carcere dal giudice alla presenza del suo legale e del pubblico ministero Rita Cariello che ne ha disposto l’arresto con la pesantissima accusa di tentato omicidio e lesioni gravissime.

I carabinieri di Flumini e di Quartu, coordinati dal maggiore Michele Cerri e dal capitano Ignazio Cabras, hanno già chiuso le indagini. In sostanza fra Spiga e Adamu gli screzi per il parcheggio conteso in via Monte Acuto, sarebbero stati piuttosto frequenti. Domenica la vittima (tra i fondatori di una delle prime radio libere in città), si trovava in casa: ci sarebbe stata la visita di Giovanni Spiga per discutere ancora una volta del parcheggio, con il faccia a faccia che è degenerato. Il 63enne si è armato di un tubo di ferro colpendo ripetutamente Adamu, finito poi in ospedale dopo l’allarme lanciato dai vicini e dai familiari. Spiga è stato arrestato poco dopo nella sua abitazione dei carabinieri di Flumini.

RIPRODUZIONE RISERVATA