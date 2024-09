Riasfaltata via del Lavoro, tornano le auto 

Lavori finiti nei tempi previsti. In via del Lavoro - arteria d’ingresso della zona industriale di Selargius - il cantiere di restyling si è concluso ieri alle 5 del mattino con l’ultimo tratto di nuovo asfalto. Un intervento iniziato lunedì, concentrato nelle ore notturne - dalle 20 di sera sino alle 7 del mattino successivo - e organizzato per step, per evitare di intralciare il traffico quotidiano all’interno della zona industriale, e la viabilità verso alcuni centri dell’hinterland, Settimo San Pietro in primis.

Cantiere concluso e dalla scorsa notte la strada è libera da mezzi e operai, completamente aperta al traffico giorno e notte. Manca solo da tracciare la segnaletica orizzontale, ultima fase del restyling prevista per lunedì.Strada nuova che di fatto segna un avvio di rilancio della zona industriale selargina, in attesa che venga riqualificata e messa in sicurezza la 554. Non solo: gli imprenditori che ci lavorano - oltre un centinaio - aspettano da anni anche l’apertura del centro servizi, con ufficio postale, sale espositive, mensa - per citare alcune delle attività previste nel progetto originario.

Da un po’ di tempo sono in corso i lavori per sistemare una parte della struttura iniziata a costruire alla fine degli anni ’90. Oltre vent’anni di lavori, costati poco più di 5 milioni di euro in gran parte finanziati dalla Regione, per un’opera di fatto mai utilizzata. Così come si attende il collaudo della fibra ottica già posizionata nelle vie della zona industriale.

