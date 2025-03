Riarmo Ue, presentato il Piano Ma le divisioni dominano la scena 

Bruxelles. «Il gioco inizia adesso». La Commissione europea ha presentato il Piano sulla difesa: il Libro Bianco con «l'orizzonte 2030» da una parte e il ReArm Europe dall'altra. I 27, per la prima volta, ne possono discutere in modo organico con le carte sul tavolo. Le posizioni d'ingresso sono diverse, a volte divergenti. Ecco perché il negoziato - al di là delle conclusioni formali del vertice - è entrato nel vivo solo ieri. L'Esecutivo blustellato, come si nota nelle salette del Justus Lipsius, fotografa la «situazione attuale». I leader devono ora prendere scelte pratiche, ciò che di solito fa emergere i problemi veri. Di sicuro, e fortunatamente, non mancano i punti in comune.

Lo scenario

Nelle bozze di conclusione, i 27 - perché sul tema anche l'Ungheria di Viktor Orban è nella partita, anche se non condivide il riarmo – invitano «ad accelerare i lavori su tutti i fronti per aumentare in modo decisivo la prontezza di difesa dell'Europa entro i prossimi cinque anni». Parole definite molto nette rispetto agli standard. I leader chiedono «al Consiglio e ai co-legislatori di portare avanti rapidamente i lavori sulle recenti proposte della Commissione e avviare con urgenza l'attuazione delle azioni individuate» nello scorso vertice del 6 marzo. Ovvero, i settori militari di principale interesse e la prosecuzione delle «opzioni di finanziamento». L’obiettivo è arrivare su questi punti a una formulazione sufficientemente ampia per permettere alle Capitali di non inciampare al primo valzer.

Le ipotesi

«Non si prevede una discussione approfondita delle proposte della Commissione», spiega una fonte europea. La roadmap privilegia l’ipotesi di chiudere a giugno, nel Consiglio europeo fissato in calendario subito dopo al summit della Nato in Olanda, dove gli alleati saranno chiamati ad aumentare i target di spesa - si parla di almeno il 3% - sotto l'impulso energico di Donald Trump. Certo, tre mesi sono un orizzonte molto esteso e alcune tappe previste dal ReArm Europe (ad esempio l'attivazione delle deroghe al Patto di stabilità sulle spese in sicurezza) dovrebbero avvenire ben prima. «Siamo consapevoli che ormai ci sono delle aspettative, dopo una sfilza d'incontri, e devono essere gestite, perché non possiamo inventarci ogni volta una formula nuova», confida un diplomatico.

Linea incerta

La realtà è che non esiste, al momento, una lista chiara su chi attiverà la clausola e chi no. Ci sono solo indizi: la Germania senz'altro, l'Olanda forse no, i Paesi ad alto debito come Italia e Francia sono sul chivalà. L'altro aspetto spinoso è la norma sul «buy european», fortemente voluto dalla Francia per dare impulso all'industria blustellata. Pure qui, le posizioni sono articolate, fra chi vorrebbe una catena del valore più aperta, che magari includa anche gli Usa, dopo aver avuto accesso al fondo da 150 miliardi - battezzato Safe - ideato per incoraggiare gli appalti congiunti, specie sui grandi progetti d'interesse collettivo come la difesa aerea, i missili a lungo raggio, gli aerei cargo, il cyber o lo spazio.

Le risorse

A cornice generale, il grande tema dei finanziamenti col derby tra favorevoli agli eurobond e i contrari. Ora non c'è nulla sul debito comune ma, si puntualizza, il Piano sulla difesa presentato ai leader da Ursula von der Leyen è da intendersi come «un primo passo». «Paesi che hanno resistito per decenni hanno completamente cambiato posizione, oggi c'è un consenso molto largo al Parlamento Ue e lo testeremo anche sulle spese della difesa: nulla sia fuori dal tavolo», ha detto ad esempio la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, parlando degli Eurobond. «Per l'Europa sono giorni decisivi», le ha fatto eco von der Leyen.

La diffidenza

Sullo sfondo la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, piombata nel mezzo dei negoziati, con la richiesta dello zar «d'interrompere» la fornitura delle armi a Kiev come condizione per la tregua. L'Ue, però, non è intenzionata a mollare sul punto e, stando alle bozze del documento, chiederà «solide e credibili garanzie di sicurezza per scoraggiare future aggressioni russe».

