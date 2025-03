Riarmo, Salvini gela gli alleati Tajani: no agli sfasciacarrozze 

La Lega è pronta a proporre al gruppo dei Patrioti di invitare Ursula Von der Leyen a rivedere il progetto da 800 miliardi di euro per la difesa. Una mossa che stride con la linea del governo, in particolare all’indomani dell’intervento di Giorgia Meloni che, dal palco del congresso di Azione, ha ironizzato sui quei leader che sperano nella trasformazione dell’Ue in «una grande comunità hippie demilitarizzata». E Antonio Tajani ammonisce ancora una volta l’alleato leghista: «Abbiamo bisogno di costruire, non di sfasciacarrozze». E poi: «Siamo leali con il governo, ma non rinunceremo mai alle nostre idee, non piegheremo la testa quando si tratta di difendere i nostri valori».

Stoccate

Ma Salvini, che ha il congresso alle porte, insiste e rilancia un sondaggio secondo il quale «94 italiani su 100 dicono no all’invio di truppe in Ucraina». D’altronde per la Lega - ricorda - le priorità sono ospedali, scuole, stipendi e sicurezza degli italiani, non eserciti europei o spese folli e inutili per proiettili e bombe, che allontanano una pace necessaria». Da Napoli, dove si chiude la convention di FdI, gli arriva la stoccata di Arianna Meloni, che rilancia le ragioni della sorella: la premier è «riuscita a far dialogare le due sponde dell’Atlantico. Bisogna avere senso di responsabilità non stiamo giocando a Risiko. Se non ci occupiamo di sistemi di difesa e un giorno arriva la Cina che si fa? Gli cantiamo Imagine?». E poi: «Siamo con l’Italia e con l’Europa, perché l’Italia è in Europa e siamo convinti che non si debba rompere l’Occidente». E rafforzare la difesa europea è necessario anche secondo Maurizio Lupi (Noi Moderati).

Dossier cittadinanza

Ma il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, giura che la coalizione è «compatta» e che «non c’è stato un solo problema dall’inizio della legislatura». Eppure, dossier europei a parte, l’ultima lite si è consumata sabato sulla riforma dello ius sanguinis approvata in Cdm su proposta di Tajani, con Lega e Noi Moderati che vogliono correggerla in Parlamento. FI in giornata schiera diversi sindaci a difesa del provvedimento, con Flavio Tosi - segretario regionale di Veneto e Trentino Alto Adige - che dichiara: «Finalmente diciamo stop alle truffe di chi desidera diventare italiano solo per ottenere un passaporto europeo o altri vantaggi. La cittadinanza è una questione seria, non può essere trattata come un bene in vendita».

«Gli si vuol bene»

Ma anche nell’opposizione le divisioni sono evidenti e anzi Carlo Calenda prefigura un ulteriore rimescolamento. Il leader di Azione chiude il congresso del suo partito chiamando a raccolta i “volenterosi italiani”, cioè quelli che «sono a favore di una Nato Europea». Non Matteo Salvini e Giuseppe Conte che, da «populisti», «sono la stessa cosa» e direbbero di no. Non Matteo Renzi, che è contro il piano von der Leyen dopo aver subito una «forte mutazione genetica». Non Elly Schlein, che è per l’Europa, ma non per il riarmo. E né Giorgia Meloni, «che è per il riarmo, ma non per l’Europa». L’appello di Calenda si rivolge a un arco che dal suo partito va a Forza Italia e passando per +Eu arriva a un pezzo del Pd. Ma Fi tace, Riccardo Magi invita a puntare gli occhi sulle divisioni della maggioranza più che su quelle dell’opposizione e il dem Filippo Sensi, postando il video nel quale il leader di Azione lo chiama in causa, commenta ironico: «È fatto così, gli si vuole bene lo stesso».

