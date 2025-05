Riarmo, Mattarella convoca il Consiglio supremo 

Il piano di riarmo Ue all’esame del Quirinale. Ieri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17. Lo ha annunciato un comunicato del Quirinale. «L'ordine del giorno prevede le valutazioni sul Libro bianco della difesa europea, sulle infrastrutture strategiche nazionali, sull'adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l'industria della difesa italiana». Inoltre, prosegue la nota, «il Consiglio esaminerà l'evoluzione nelle principali aree di crisi con particolare riferimento ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente e alle iniziative di pace in ambito internazionale ed europeo».

Per avviare gli investimenti previsti nell'imponente piano di riarmo del Paese, la Germania ha già chiesto a Bruxelles la deroga ai vincoli del Patto di stabilità. Roma dovrebbe muoversi a giugno. Nei giorni scorsi, fonti del Mef avevano confermato quanto anticipato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. E cioè che «l'Italia non ricorrerà alla sospensione della clausola di salvaguardia almeno fino al summit Nato di giugno». Quando, all'Aja, saranno più chiare anche le intenzioni di Donald Trump. Nel frattempo dall'opposizione il M5S è tornato all'attacco: sul riamo «i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani vanno in ordine sparso, la maggioranza è a pezzi».

Opposizione

Cinquestelle intervenuti sul tema anche ieri. «Secondo i più recenti dati del Sipri (Stockholm International Peace Research Institute) – ha ricordato il senatore Mario Turco - tra il 2023 e il 2024 il mondo ha registrato il più grande aumento della spesa militare degli ultimi 35 anni, superando persino quello post 11 settembre. Un'impennata che segna il ritorno a una logica da Guerra Fredda e che sta investendo anche l'Europa, nel silenzio assordante di chi avrebbe il dovere politico di spiegare ai cittadini le conseguenze di questo nuovo corso».

