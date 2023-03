Riaprono tutti i punti ristoro nei parchi 

«A dicembre – ricorda ancora Papoff – avevamo chiuso l’appalto per il parco di San Michele e affidato il bar e il punto di ristoro». Ad assicurarsi il bando è stata la società Santo Stefano di Cesena. La prima struttura è già entrata in funzione mentre bisognerà attendere ancora qualche mese perché anche il ristorante possa accogliere i primi clienti.

Sono state due le società che hanno partecipato alla gara per poter garantire i servizi nelle oasi dell’area settentrionale cagliaritana. Le loro offerte saranno esaminate in questi giorni e dopo l’assegnazione i progetti avranno gambe per procedere spediti. La copertura finanziaria dell’appalto è di una trentina di milioni, mentre nove saranno gli anni, con proroga di ulteriori dodici mesi, per la gestione. «A Monte Urpinu e nel parco Giovanni Paolo II – dice Claudio Papoff, dirigente del settore verde e gestione faunistica – già funzionano due distinti chioschi. È chiaro che le società che operano da tempo e quella vincitrice del nuovo appalto dovranno lavorare in perfetta sinergia».

Monte Urpinu, Terramaini, ex Vetreria, il giardino Giovanni Paolo II, il parco della Musica. Appaltate, oltre alla gestione del verde, anche le attività economiche presenti al loro interno. Alcuni chioschi sono già funzionanti, altro attendono di poter essere affidati e rilanciati.

In gara

Le strutture

«A dicembre – ricorda ancora Papoff – avevamo chiuso l’appalto per il parco di San Michele e affidato il bar e il punto di ristoro». Ad assicurarsi il bando è stata la società Santo Stefano di Cesena. La prima struttura è già entrata in funzione mentre bisognerà attendere ancora qualche mese perché anche il ristorante possa accogliere i primi clienti.

Un programma, quello del colle di San Michele e del suo parco, atteso da anni, dopo la cessazione dell’attività dei due impianti rimasti chiusi e inutilizzati per anni. Una mancanza di servizi coincisa anche col lungo periodo della pandemia e che era stato ripetutamente contestato dai tanti frequentatori del parco. A mancare, all’oasi, era stato di certo il bar ma soprattutto il ristorante con la sua magnifica terrazza affacciata sulla città.

Intanto è già in programma e partirà tra breve il secondo progetto di gestione dei parchi presenti nella parte sud di Cagliari. «Stiamo per appaltare e così completeremo il progetto», assicura Papoff.

Città metropolitana

Intanto sono in programma differenti progetti di restyling a Monte Claro e Terramaini (ma anche Elmas e Quartu). Al via sei concorsi internazionali di progettazione. In particolare è prevista la riqualificazione del muro di cinta del parco di via Cadello. Qui l’obiettivo, spiegano dalla Citta Metropolitana, è quello «di creare una riconnessione sia visiva che in termini di servizi offerti tra lo spazio verde e un tessuto urbano circostante».

Secondo programma la creazione di una rete sportiva “intelligente” sempre a Monte Claro, che miri all’ottimizzazione dei servizi presenti tramite una gestione innovativa degli stessi, la riqualificazione dell’area di Terramaini, la riqualificazione del polo sportivo Poetto-Is Arenas-Medau su Cramu.

