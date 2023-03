Riaprono le edicole: quotidiani, bollette ma anche souvenir  

Per decenni sono stati gli occhi discreti e gentili spalancati sui quartieri. Piccoli confessionali laici affacciati su rioni in divenire, dove dispensare notizie e offrire ascolto a un’umanità variegata. Una funzione quasi sociale, che unita alla tecnologia e a un’offerta diversificata, sembra la scommessa vincente per ridare alle edicole l’importanza che meritano. Rinascono, si trasformano e si adeguano ai tempi, presentandosi in versione 2.0., qualcuna persino col pannello solare e in tinte alla moda.

Giornali e confidenze

Quattro riaperture da dicembre a oggi: anche nel capoluogo sardo c’è chi investe in un settore che - a dispetto delle più tragiche profezie - sembra intenzionato a risorgere. Così qualcuno ha posato occhi e mani sulle rivendite chiuse e le ha riportate in vita. Come Stefania Salis, 37 anni, ex cuoca in una casa di riposo e in un asilo, sino alla svolta del 9 gennaio. «Ci ho creduto», dice raggiante dall’edicola di viale Buoncammino. «Ho già i miei clienti fissi, che non rinunciano al giornale e hanno bisogno anche di essere ascoltati». Così tra una vendita e l’altra si trova anche a consolare qualche vedovo o a dare consigli per le ricette. «Perché l’edicolante, in fondo, sono convinta debba essere anche un po’ psicologo». Un supporto in più e gratuito, che va decisamente oltre la vendita di quotidiani, riviste e souvenir, disposti in vetrina insieme ai nuovi servizi: come pagamenti bollette e f24. Che si aggiungono alla richiesta di informazioni sui lavori in corso.

Fotovoltaico e faretti

La sfida di Francesco Spano parte da via Bacaredda: dal punto vendita che ha rilevato e riportato in vita il giorno dell’Immacolata, dopo i tre anni di chiusura post pandemia e 47 di onorato servizio per il quartiere di Fonsarda. «È un po’ una missione sociale, perché credo che l’edicola sia un presidio fondamentale per ogni rione. Qui io ci abito, vedere la serranda chiusa mi faceva quasi male». Così ha preso la tinta, «pantone-cipriani, per dare un tocco chic», e ha persino installato i faretti collegati con i pannelli solari sistemati sul tetto: una versione moderna della classica edicola che sta al passo con i tempi. Non a caso vende anche bibite e libri di livello, oltre ad offrire un servizio di assistenza personalizzato per i clienti del rione. Ma guarda già avanti. Ha creato un marchio edicola.io , «un format che spero di poter anche di esportare».