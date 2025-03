Riaprono il centro giovani e il centro diurno 

Ad Assemini sono nuovamente operative due strutture comunali gestite dall’area Servizi socio-culturali e istruzione. Il Centro giovani di corso Europa, per il quale sono state aperte le iscrizioni, sarà attivo dal 19 marzo dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19, in giorni diversi in base alla fascia d'età. Il Centro diurno di via Raffaello riaprirà lunedì per offrire i suoi servizi dal lunedì al mercoledì dalle 8.30 alle 15.30 nonché i giovedì e i venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Gli appalti sono stati vinti dagli operatori economici che già gestivano i due centri. Questo nonostante una determina del responsabile di Settore riportasse esplicitamente il vincolo che l’operatore uscente non avrebbe potuto ripresentarsi per la nuova procedura d’appalto.

Osservazione

«Per entrambi gli appalti - ha commentato la consigliera di minoranza Niside Muscas - svolti con competenza e professionalità, viene utilizzata l’ennesima deroga alla norma perché non si è provveduto per tempo a organizzare la gara triennale». D’accordo anche Diego Corrias (M5S9.

«Nel momento in cui era stata avviata la redazione degli atti per una procedura negoziata - hanno spiegato dall’ufficio competente - due dipendenti si sono spostati in un altro ente. Così il Comune ha chiesto a Città metropolitana, quale centrale di committenza, il completamento delle procedure già avviate con la manifestazione di interesse».

Città metropolitana

Proprio la Città metropolitana aveva stabilito di non invitare le ditte uscenti: «Eppure, trattando servizi alla persona - proseguono dall’ufficio - le ditte godono di un regime alleggerito che deroga al principio di rotazione, come previsto dal Codice degli appalti accettato anche dal Consiglio di Stato». E siccome Città metropolitana non sarebbe riuscita in tempi brevi a riaprire i due centri, il Comune ha scelto un affidamento diretto, per un anno, a chi già le gestiva: «Nel frattempo pubblicheremo una nuova manifestazione di interesse per la prossima procedura negoziata triennale», chiudono dal Municipio

Gli appalti

Il contratto di gestione del Centro giovani, affidato nel 2017 e nel 2021 alla cooperativa sociale Agape, era scaduto nell’agosto 2024. A novembre il Comune aveva lanciato una manifestazione di interesse ricevendo 12 richieste da parte di operatori economici interessati alla conduzione degli impianti e dei relativi servizi. Il nuovo appalto è affidato in forma diretta alla cooperativa cagliaritana e quantificato in 215 mila euro per 36 mesi, rinnovabile per due anni con ulteriori 150mila euro.

Anche il servizio “Centro diurno” si era concluso in agosto. Il valore del nuovo appalto, aggiudicato dalla Cooperativa sociale Ctr di Cagliari, è di 345 mila euro per il triennio 2025-2027 e di 230mila euro per altri 24 mesi.

