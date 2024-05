Riaprono i servizi nel parco 

Riapre il bar, il ristorante e la pizzeria nel parco comunale degli Scolopi a Sanluri. Dopo lo stop per la pandemia, le strutture sono state completamente rinnovate e ieri pomeriggio grande festa per la ripartenza di un importante servizio per tutte le fasce d’età. «Fra le novità – dice il gestore Massimo Mattana – l’orario continuato, dalle 6.30 a dopo cena, eliminato anche il riposo settimanale. E poi il parco giochi per i bambini, manifestazioni varie all’aperto, il menù “lavoro”».

Dopo un lungo iter e le gare deserte finiscono i disagi lamentati da famiglie, sportivi e soprattutto dai dipendenti degli uffici del vicino Polo culturale. «La scelta di ripartire alle porte dell’estate – dice il sindaco, Alberto Urpi – non nasce a caso, è legata all’importanza di servizi assenti da diverso tempo. Da maggio a settembre le presenze delle famiglie diventano davvero tante». La gestione è per i prossimi 8 anni al costo di un canone annuo di seimila euro. ( s. r. )

