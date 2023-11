Riaprono i portoni delle antiche “Lollas” 

C’è gran fermento nelle case campidanesi che si preparano ad accogliere i visitatori per la nuova edizione di Lollas, in programma da domani a domenica.

I proprietari sono impegnati negli ultimi ritocchi per rendere tutto perfetto e svelare storie e meraviglie delle antiche domus in cui vivono e che hanno rimesso in sesto con importanti lavori di ristrutturazione. Perché nel centro città non ci sono solo ruderi e case storiche che cadono a pezzi ma anche domus che sono rinate a nuova vita.

I protagonisti

E così ecco Casa Pippia-Stocchino in via Battisti dove il padrone di casa Antonio Pippia, 77 anni, si dà un gran da fare in “su magasinu” per mettere in mostra tutti gli antichi attrezzi della vita contadina. «Questo per noi sarà il secondo anno di Lollas» racconta, «e siamo molto contenti di aprire la nostra casa. Io e mio moglie Carmela Stocchino abbiamo sempre avuto il desiderio di vivere in un posto come questo e vorremmo addirittura farne un museo da aprire non solo in occasioni come questa per far conoscere soprattutto ai giovani storia e tradizioni».

Casa Pusceddu in via Martini è invece ormai un habitué della rassegna e i suoi proprietari Mariana Serra 72 anni e Celio Pusceddu 84 sono entusiasti: «Quest’anno in su magasinu ci sarà una grossa novità» annunciano, «esporremo delle antichissime selle da cavallo e poi ovviamente ci saranno tutti gli attrezzi della tradizione contadina. Saranno tutti benvenuti non vediamo l’ora di aprire di nuovo la nostra casa».

Le domus

Nella giornata di domenica aprirà con un ricco programma anche Casa Olla, in via Porcu. «Ci saranno le visite guidate» dice Mary Porta che gestisce la domus da otto anni, «e faremo laboratori della fregola e del pane. C’è ancora uno dei forni originali in cui si faceva il pane anche quando c’erano gli operai che lavoravano nella casa». In via Trieste anche Casa Carboni Congiu è pronta per accogliere i visitatori. «Questa è la nostra terza volta» ricorda Pina Congiu 75 anni, «qui si possono ammirare gli affreschi dei soffitti e le travi in ginepro originali».

Nell’elenco delle case ci sono anche Sa dom’e Farra e Cas Fois in via Garibaldi.

Il programma di domani

La prima ad aprire sarà proprio Sa dom’e Farra domani alle 18 con il Phone video festival e la proiezione di cortometraggi che andrà avanti fino alle 22.

Poi via con le visite a tutte le altre domus sabato pomeriggio dalle 17 alle 20 e domenica dalle 10 alle 20. A disposizione ci sarà anche un trenino che accompagnerà nel giro alle dimore.

L’iniziativa è promossa dal Comune, con l’associazione Enti Locali e organizzata con il sostegno dell’assessorato regionale del Turismo e della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con Coldiretti Federazione Cagliari, Distretto Rurale Sant’Isidoro e Slow Food Cagliari. In ogni casa sono previsti spettacoli e degustazioni. A Sa dom’e Farra per esempio, sabato alle 18 ci sarà la presentazione del libro “Ladiri” a cura di Sara Collu, mentre prima dalle 17,30 ci sarà la degustazione di vini e dolci sardi a cura di Coldiretti.

